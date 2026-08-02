Polizei stoppt 29 beeinträchtigte Lenker bei Großkontrolle in Dornbirn

Verstärkte Polizeikontrollen im Bezirk Dornbirn: 29 beeinträchtigte Lenker angehalten

Die Polizei hat am Wochenende im Bezirk Dornbirn verstärkte Verkehrskontrollen durchgeführt. Über zwei Tage hinweg wurden insgesamt 29 Fahrzeuglenker angehalten, die beeinträchtigt am Straßenverkehr teilnahmen.

Bei 24 der kontrollierten Personen wurde Drogenkonsum festgestellt, drei weitere standen unter Alkoholeinfluss. Zusätzlich führten 22 Personen illegale Suchtmittel mit sich.

Sechs Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Wegen schwerwiegender technischer Mängel wurden bei sechs Fahrzeugen die Kennzeichen abgenommen. Im Zuge der Kontrollen konnten zudem zwei Personen ausgeforscht werden, nach denen aufgrund gerichtlicher Aufenthaltsermittlungen gesucht worden war.

Kontrollen im Umfeld des Szene Openair

Die Maßnahmen fanden im Umfeld des Szene Openair-Festivals statt, das jährlich am Alten Rhein in Lustenau ausgetragen wird. Die Kontrollen richteten sich jedoch an den gesamten Verkehr im Großraum Dornbirn und beschränkten sich nicht auf Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung.

Die festgestellten Delikte werden bei der Staatsanwaltschaft sowie der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht. Nach Angaben der Polizei erhielten die Kontrollmaßnahmen von vielen Verkehrsteilnehmern positive Rückmeldungen.