Polizei stoppt Raser auf B1 – Zwei Probeführerscheinbesitzer mit 150 km/h erwischt

Polizei kontrolliert Roadrunner-Szene auf der B1 – 92 Anzeigen in einer Nacht

In der Nacht auf Donnerstag führte die Polizei entlang der Wiener Straße (B1) im Bezirk Linz-Land Schwerpunktkontrollen gegen die Roadrunner- und Poserszene durch. Dabei wurden insgesamt 92 Anzeigen erstattet.

Den Großteil der Anzeigen verursachten Geschwindigkeitsübertretungen. In einigen Fällen stellten die Beamten auch technische Mängel an den kontrollierten Fahrzeugen fest.

Probeführerscheinbesitzer mit bis zu 150 km/h unterwegs

Zwei Probeführerscheinbesitzer wurden am Mittwoch in Ansfelden angehalten. Sie waren mit bis zu 150 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs und hielten zudem den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht ein. Beiden wurde vorläufig der Führerschein abgenommen.

Ein weiterer Probeführerscheinbesitzer zeigte deutliche Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung und verweigerte eine klinische Untersuchung.

Alkolenker und weitere Auffälligkeiten

Zudem hielt die Polizei einen Lenker an, der ohne Licht auf der B1 unterwegs war. Beim anschließenden Alkotest bemerkten die Beamten einen weiteren Fahrer, der den Motor seines Fahrzeugs deutlich aufheulen ließ. Auch dieser Lenker erwies sich als alkoholisiert.