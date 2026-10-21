Polizei sucht Besitzer einer Motorradausrüstung nach Grenzkontrolle in Deutschland

Das Landeskriminalamt Vorarlberg sucht den Besitzer einer kompletten Motorradausrüstung, bestehend aus Helm, Hose, Stiefeln und Handschuhen. Die Gegenstände wurden im Zuge von Ermittlungen bei einer Fahrzeugkontrolle in Deutschland sichergestellt, konnten bisher jedoch keinem Diebstahl zugeordnet werden.

Fund bei Grenzkontrolle in Weißensberg

Die Fahrzeugkontrolle fand am 12. Oktober in Weißensberg in Grenznähe statt. Die deutsche Polizei entdeckte dabei umfangreiches Diebesgut. Neben der Motorradausrüstung wurden sieben Fahrräder sowie zahlreiche Baumaschinen und Elektrowerkzeug gefunden.

Die sieben Fahrräder waren in der Nacht zuvor in Dornbirn gestohlen worden. Sie wurden den Besitzern bereits wieder übergeben. Die Baumaschinen konnten einem Diebstahl in Deutschland zugeordnet werden. Die Motorradausrüstung bleibt bislang das einzige Objekt aus dem Fund, dessen Herkunft noch nicht geklärt ist.

Die beiden Beschuldigten werden auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Das Landeskriminalamt bittet Personen, die Hinweise zur Herkunft der Motorradausrüstung geben können, sich unter der Telefonnummer 059/133803333 zu melden.

Zusammenarbeit von Polizeibehörden im Grenzgebiet

Grundsätzlich arbeiten österreichische und deutsche Polizeidienststellen im grenznahen Raum bei Fahrzeugkontrollen und Ermittlungen eng zusammen. Werden bei einer Kontrolle Gegenstände entdeckt, die im Verdacht stehen, aus einer Straftat zu stammen, prüfen die Behörden üblicherweise zunächst, ob diese in bestehenden Diebstahlsanzeigen erfasst sind. Lässt sich ein Gegenstand keinem bekannten Fall zuordnen, wird er sichergestellt und über Fahndungsaufrufe öffentlich gemacht, um mögliche Eigentümer zu ermitteln.

Bei grenzüberschreitendem Diebesgut ist ein länderübergreifender Abgleich häufig notwendig, da gestohlene Gegenstände oft kurz nach der Tat über die Grenze gebracht werden, um einer Entdeckung zu entgehen. Landeskriminalämter stehen dafür im regelmäßigen Austausch mit benachbarten Dienststellen, etwa um Beutegut Diebstahlsmeldungen aus dem jeweils anderen Land zuzuordnen. Öffentliche Aufrufe wie im vorliegenden Fall sind ein ergänzendes Mittel, wenn eine Zuordnung über interne Datenbanken allein nicht gelingt.