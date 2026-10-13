Polizei verstärkt Kontrollen gegen illegalen Pyrotechnik-Handel an der Grenze zu Tschechien

Die Polizei in Österreich und Tschechien hat eine gemeinsame Schwerpunktaktion gegen den illegalen Pyrotechnik-Handel gestartet. Am Montag wurde dafür am Autobahn-Kontrollplatz in Schrick im Bezirk Mistelbach der Verkehr der Nordautobahn umgeleitet. 35 Polizistinnen und Polizisten sowie Zollbeamte aus beiden Ländern überprüften Fahrzeuge, die aus Richtung Tschechien einreisten. Unterstützt wurde die Kontrolle von drei Sprengstoff-Spürhunden. Die Aktion soll zumindest bis Silvester fortgesetzt werden.

Kontrollen an der Nordautobahn

Im Mittelpunkt der Aktion in Schrick standen Fahrzeuge, die aus Tschechien kommend die Grenze nach Niederösterreich passierten. Die Umleitung des Verkehrs an der Nordautobahn ermöglichte es den eingesetzten Kräften, gezielt Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen und zu überprüfen. Neben der Suche nach illegal mitgeführter Pyrotechnik führte die Polizei dabei auch fremdenpolizeiliche Überprüfungen, allgemeine Fahrzeugkontrollen sowie Alkohol- und Drogentests durch. Der Einsatz der Sprengstoff-Spürhunde richtete sich speziell auf das Aufspüren von Feuerwerkskörpern und pyrotechnischen Gegenständen in den kontrollierten Fahrzeugen.

Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden beider Länder wurde von Bundespolizeidirektor Michael Takacs sowie von Petra Ledabylová, Oberst der Polizei der Region Südmähren, mitgetragen. Hintergrund der verstärkten Kontrollen ist eine Gesetzesänderung in Tschechien, die heuer in Kraft getreten ist. Sie räumt der tschechischen Polizei mehr Handhabe ein und sieht vor, dass der Kauf von Pyrotechnik künftig nach Person und Alter kategorisiert wird. Die neue Rechtslage soll der Polizei insbesondere in den als Problemgebiete geltenden Regionen rund um Znaim und die Family City, vormals Excalibur City, ein stärkeres Durchgreifen ermöglichen.

Die Kontrollaktion in Schrick soll kein Einzelfall bleiben. Nach den Plänen der Behörden sollen vergleichbare Schwerpunktaktionen künftig regelmäßig durchgeführt werden – sowohl in Niederösterreich als auch in Oberösterreich entlang der Grenze zu Tschechien sowie in Wien.

Grenznaher Handel mit Feuerwerkskörpern

Grundsätzlich gilt der Kauf von Feuerwerkskörpern in Tschechien seit Jahren als attraktiv für Konsumentinnen und Konsumenten aus Österreich, da das Angebot dort umfangreicher und die Produkte teils leichter zugänglich sind als im Inland. Entlang der Grenze haben sich deshalb große Verkaufszentren etabliert, die gezielt auf grenzüberschreitende Kundschaft ausgerichtet sind. In Österreich unterliegt der Erwerb und Besitz von Pyrotechnik dagegen strengeren Auflagen, die sich nach Kategorien und Altersgrenzen richten. Wird im grenznahen Ausland gekaufte Pyrotechnik höherer Kategorie ohne entsprechende Berechtigung nach Österreich eingeführt, kann dies rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Üblicherweise verschärfen sich solche Kontrollen in den Wochen vor dem Jahreswechsel, da der Bedarf an Feuerwerkskörpern rund um Silvester traditionell am höchsten ist. Polizei und Zoll setzen dabei neben stichprobenartigen Fahrzeugkontrollen auch spezialisierte Diensthunde ein, die auf das Erkennen von Sprengstoffen und pyrotechnischen Stoffen trainiert sind. Solche Kontrollpunkte an Autobahnen und Grenzübergängen ermöglichen es, einen größeren Teil des grenzüberschreitenden Verkehrs systematisch zu erfassen, ohne den gesamten Verkehrsfluss dauerhaft zu unterbrechen.

Die enge Abstimmung zwischen österreichischen und tschechischen Behörden, wie sie bei der Aktion in Schrick sichtbar wurde, ist bei grenzüberschreitenden Kriminalitätsfeldern kein unübliches Vorgehen. Gemeinsame Kontrollposten und der Austausch von Einsatzkräften erleichtern es, Zuständigkeiten zu bündeln und Kontrollen auf beiden Seiten der Grenze aufeinander abzustimmen. Die angekündigten weiteren Schwerpunktaktionen in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien deuten darauf hin, dass dieses Modell der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den kommenden Monaten fortgeführt werden soll.