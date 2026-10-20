Polizei warnt vor Einbrecherbanden mit Mietwagen – Täter geben sich als Jogger aus

Die steirische Polizei warnt die Bevölkerung aktuell vor international agierenden Einbrecherbanden. Den Ermittlern gelang es in den vergangenen Monaten, mehrere solcher Gruppen dingfest zu machen. Die Täter gehen nach einem erkennbaren Muster vor: Sie schlagen fast ausschließlich tagsüber zu und nutzen dabei häufig neuwertige Mietwagen mit italienischen oder deutschen Kennzeichen.

Die Polizei ruft die Bevölkerung nun dazu auf, besonders wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen zu melden.

Vorgehensweise der Tätergruppen in der Steiermark

Nach Angaben der Polizei Steiermark bestehen die Gruppen meist aus zwei bis vier Personen. Bei der Auskundschaftung möglicher Einbruchsobjekte tarnen sich die Täter teilweise als Jogger, Sportler oder Spaziergänger, um unauffällig Häuser und deren Umgebung beobachten zu können.

Auffällig ist zudem, dass die Einbrüche nahezu ausschließlich während des Tages verübt werden. Als Fortbewegungsmittel kommen laut Polizei häufig neuwertige Mietwagen mit italienischen oder deutschen Kennzeichen zum Einsatz.

Die Polizei betont, dass sie in den vergangenen Monaten bereits mehrere dieser international agierenden Banden festnehmen konnte. Um weitere Gruppen zu identifizieren und Einbrüche zu verhindern, bittet sie die Bevölkerung ausdrücklich um Unterstützung.

Diese Hinweise sind für die Ermittler relevant

Verdächtige Beobachtungen sollen umgehend über den Polizeinotruf 133 gemeldet werden. Besonders wertvoll sind laut Polizei Angaben zu Kennzeichen, Fahrzeugmarke und Farbe des verwendeten Fahrzeugs sowie möglichst genaue Personenbeschreibungen der beteiligten Personen.

Einbruchsschutz und typische Täterstrategien

Bei Einbruchsdelikten mit internationalem Bezug setzen Tätergruppen üblicherweise auf eine gezielte Vorbereitung. Die Auskundschaftung potenzieller Objekte erfolgt dabei häufig in unauffälliger Form, etwa durch scheinbar alltägliche Aktivitäten im öffentlichen Raum. Erst wenn sich eine Gelegenheit als geeignet erweist, erfolgt der eigentliche Einbruch, oft innerhalb weniger Minuten.

Grundsätzlich gilt bei derartigen Serien, dass eine schnelle Mobilität der Täter eine zentrale Rolle spielt. Mietfahrzeuge bieten dabei den Vorteil, dass sie leicht gewechselt und nach der Tat rasch wieder abgegeben werden können, was die Nachverfolgung erschwert. Ausländische Kennzeichen fallen zudem im regionalen Straßenbild mitunter weniger stark auf, als es bei lokal typischen Mustern der Fall wäre.

Für die Bevölkerung empfiehlt sich in solchen Lagen allgemein eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber ungewöhnlichen Beobachtungen in der eigenen Wohngegend. Dazu zählen etwa Personen, die sich wiederholt oder auffällig lange im Bereich von Wohnhäusern aufhalten, ohne einen erkennbaren Grund dafür zu haben. Auch das bewusste Wahrnehmen von Fahrzeugen, die mehrfach durch dieselbe Straße fahren oder längere Zeit geparkt stehen, kann im Ernstfall wichtige Hinweise liefern.

Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang regelmäßig darauf, dass nachbarschaftliche Aufmerksamkeit einen wesentlichen Beitrag zur Einbruchsprävention leisten kann. Eine rasche Meldung verdächtiger Beobachtungen über den Notruf ermöglicht es den Einsatzkräften, zeitnah zu reagieren und möglicherweise noch während einer laufenden Tatserie einzugreifen.