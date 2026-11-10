Polizei zog drei Führerscheine bei Schwerpunktkontrolle in Dornbirn ein

Im Bezirk Dornbirn hat die Polizei am Freitagabend eine Schwerpunktaktion im Straßenverkehr durchgeführt. Im Zuge der Kontrollen wurden rund 118 Alkoholtests durchgeführt, einer davon verlief positiv. Ein Polizeiarzt stellte zudem bei drei Personen am Steuer eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Die Aktion fand zeitgleich mit dem Dornbirner Martinimarkt in der Innenstadt statt.

Zwölf Beamte aus mehreren Dienststellen im Einsatz

An der Kontrolle waren zwölf Polizistinnen und Polizisten beteiligt. Sie kamen von mehreren Vorarlberger Polizeiinspektionen, der Landesverkehrsabteilung sowie von der Kantonspolizei St. Gallen. Im Mittelpunkt der Schwerpunktaktion standen Alkohol und Suchtmittel im Straßenverkehr, zusätzlich wurde der technische Zustand der kontrollierten Fahrzeuge überprüft.

Zwei Personen werden wegen Suchtmitteldelikten bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Insgesamt wurden 33 Organmandate ausgestellt, elf weitere Anzeigen wegen verschiedener sonstiger Verkehrsdelikte gingen an die BH Dornbirn. Drei Fahrzeuglenkern wurde der Führerschein unmittelbar vor Ort abgenommen.

Kontrollen im Umfeld eines stark besuchten Veranstaltungstages

Der Martinimarkt zählt zu den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen in der Dornbirner Innenstadt und zieht an solchen Tagen üblicherweise zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Bei stark frequentierten Veranstaltungen dieser Art erhöht sich in der Regel auch das Verkehrsaufkommen im unmittelbaren Umfeld, da viele Besucher mit dem eigenen Fahrzeug anreisen.

Schwerpunktkontrollen der Polizei orientieren sich grundsätzlich an solchen Zeiträumen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Dabei werden gezielt mehrere Kontrollpunkte eingerichtet, um innerhalb eines begrenzten Zeitfensters eine größere Zahl an Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenkern überprüfen zu können. Die Kombination aus Alkohol- und Drogentests sowie der Kontrolle des technischen Fahrzeugzustands ist bei derartigen Aktionen ein gängiges Vorgehen, um unterschiedliche Risikofaktoren im Straßenverkehr gleichzeitig zu erfassen.

Stellt ein Polizeiarzt bei einer Lenkerin oder einem Lenker Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest, hat dies üblicherweise unmittelbare Konsequenzen für die Fahrerlaubnis sowie weiterführende rechtliche Schritte zur Folge. Organmandate wiederum betreffen in der Regel geringfügigere Verkehrsübertretungen, die direkt vor Ort mit einer Geldstrafe geahndet werden können, während schwerwiegendere oder sonstige Verstöße an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet werden.