Polizeihubschrauber löscht Glutnester in Waldstück bei Fontanella

Polizeihubschrauber löscht Glutnester bei Fontanella

Bei Fontanella hat ein Polizeihubschrauber am Freitagabend mehrere Glutnester in einem Waldstück gelöscht. Zuvor war Rauch oberhalb der Baumgrenze im Bereich Blasenka gemeldet worden.

Der Polizeiinspektion Thüringen war die Rauchentwicklung zuvor gemeldet worden. Eine Polizeistreife bestätigte den Sichtbefund vor Ort, woraufhin der Polizeihubschrauber „Libelle“ zur Erkundung des Gebiets angefordert wurde.

Löscheinsatz mit Wasser aus dem Seewaldsee

Die Besatzung des Hubschraubers entdeckte in einem Waldstück nahe des Seewaldsees mehrere Glutnester. Zum Löschen setzte der Hubschrauber einen sogenannten „Bambi Bucket“ ein, einen faltbaren Löschwasser-Außenlastbehälter, der an einem Haken unter dem Helikopter befestigt wird und mehrere Hundert bis tausend Liter Wasser fasst. Der Behälter wurde im Seewaldsee befüllt, anschließend löschte der Hubschrauber die Glutnester mit dem entnommenen Wasser.

Im Anschluss führte die Feuerwehr Nachkontrollen im betroffenen Bereich durch. Ein weiterer Kontrollflug des Polizeihubschraubers am Samstagmorgen ergab, dass keine weiteren Glutnester mehr vorhanden waren.