Polizist schlägt Autoscheibe ein und rettet Säugling aus überhitztem Wagen in Schwanenstadt

In Schwanenstadt im Bezirk Vöcklabruck hat ein Polizist am Donnerstagmittag einen wenige Wochen alten Säugling aus einem in der prallen Sonne geparkten Auto gerettet. Das im Juli geborene Baby befand sich bereits rund eine halbe Stunde im aufgeheizten Fahrzeug, als die Einsatzkräfte eintrafen. Ein Beamter schlug eine Seitenscheibe ein, um zu dem Kind zu gelangen. Das Baby wurde anschließend vom Roten Kreuz versorgt und konnte laut Polizei rasch wieder an seine Mutter übergeben werden.

Auto versperrte sich von selbst

Der Vorfall ereignete sich, während die Mutter vor dem Fahrzeug stand. Das Auto versperrte sich in diesem Moment von selbst, der Autoschlüssel befand sich im Wageninneren. Damit war ein Zugriff auf das Fahrzeug von außen nicht mehr möglich, während sich der Säugling weiterhin im Auto befand.

Die Mutter alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Als erste trafen Polizisten am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt war das Baby bereits seit rund einer halben Stunde der Hitze im Fahrzeuginneren ausgesetzt. Der Säugling hatte den Kopf bereits in den Nacken gelegt und reagierte nicht mehr.

Angesichts dieses Zustands entschied sich ein Polizist, eine Seitenscheibe des Wagens einzuschlagen, um schnellstmöglich zu dem Kind zu gelangen. Das Baby wurde anschließend aus dem Fahrzeug befreit und vor Ort vom Roten Kreuz untersucht und versorgt. Laut Polizei war das Baby rasch wieder wohlauf. Das Kind konnte danach an die Mutter übergeben werden.

Gefahr durch aufgeheizte Fahrzeuge im Sommer

Grundsätzlich kann sich die Temperatur im Inneren eines Fahrzeugs bei direkter Sonneneinstrahlung innerhalb kurzer Zeit erheblich erhöhen, selbst wenn die Außentemperatur vergleichsweise moderat erscheint. Kleinkinder und Säuglinge sind von dieser Entwicklung besonders betroffen, da ihr Körper Wärme deutlich schlechter regulieren kann als der eines Erwachsenen. Bereits nach wenigen Minuten kann es in einem geschlossenen Fahrzeug zu einer gesundheitsgefährdenden Überhitzung kommen.

In vergleichbaren Situationen gilt eine rasche Befreiung aus dem Fahrzeug als entscheidender Faktor, um schwerwiegende gesundheitliche Folgen zu verhindern. Einsatzkräfte wie Polizei und Rettungsdienste sind für solche Fälle geschult und können im Bedarfsfall auch gewaltsam in ein Fahrzeug eindringen, wenn Gefahr im Verzug besteht. Das Einschlagen einer Scheibe stellt dabei ein anerkanntes Mittel dar, um im Notfall unmittelbaren Zugang zu einer im Fahrzeug befindlichen Person zu erhalten.

Nach einer Rettung aus einem überhitzten Fahrzeug erfolgt üblicherweise eine unmittelbare medizinische Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort, um den Zustand der betroffenen Person einzuschätzen und weitere Maßnahmen einzuleiten. Je nach Verlauf kann sich daran eine weiterführende ärztliche Untersuchung anschließen.