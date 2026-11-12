Polytechnische Schule soll auf Swarovski-Werksgelände in Wattens entstehen

Für die Polytechnische Schule in der Region Hall soll ein neuer Standort auf dem Swarovski-Werksgelände in Wattens entstehen. Grund ist die angespannte Schulsituation im Bezirk: In Hall gibt es derzeit keine Polytechnische Schule mehr, sodass sämtliche Schülerinnen und Schüler nach Wattens ausweichen müssen. Die dortige Polytechnische Schule ist jedoch sanierungsbedürftig und für die rund 120 Schüler aus 16 Gemeinden, die sie derzeit besuchen, zu klein.

Neubau auf dem Werksgelände als Lösung

Seit Monaten wird nach einer Lösung für die Schulsituation gesucht. Wattens‘ Bürgermeister Lukas Schmied hat dazu das Gespräch mit Swarovski gesucht, weil auf dem Werksgelände des Unternehmens Flächen zur Verfügung stehen. Die neue Polytechnische Schule soll nun am altehrwürdigen Swarovski-Werksgelände entstehen.

Auf dem Areal sind aktuell die Werkstätten Wattens untergebracht, in denen rund 75 kleinere, externe Unternehmen angesiedelt sind. In Wattens rechnet man für das Bauvorhaben mit Kosten von rund zwei Millionen Euro. Swarovski würde sich an diesen Kosten beteiligen.

Konkurrierende Standorte in Mils und Absam

Wattens ist nicht die einzige Gemeinde, die sich um den neuen Schulstandort bemüht. Auch Mils hat mit dem St.-Josefs-Institut Interesse angemeldet, ebenso Absam, wo bereits bestehende Berufsschulen als möglicher Standort ins Spiel gebracht werden. Die Entscheidung darüber, wo die neue Polytechnische Schule letztlich errichtet wird, liegt jedoch nicht bei den Gemeinden selbst. Das letzte Wort hat das Land Tirol. Von dort heißt es, dass sich zunächst die Gemeinden auf einen gemeinsamen Standort einigen müssen, bevor eine endgültige Entscheidung fallen kann.

Organisation Polytechnischer Schulen in Tirol

Polytechnische Schulen bilden in Österreich grundsätzlich das neunte Pflichtschuljahr für Jugendliche, die im Anschluss meist eine Lehre beginnen. Üblicherweise werden solche Schulen als regionale Einrichtungen geführt, die von Schülerinnen und Schülern aus mehreren umliegenden Gemeinden besucht werden. Standortfragen betreffen deshalb in der Regel nicht nur eine einzelne Kommune, sondern einen ganzen Einzugsbereich, wie es auch bei der Schule in Wattens mit Schülern aus 16 Gemeinden der Fall ist.

Bei der Finanzierung und Standortwahl von Pflichtschulen sind in Tirol grundsätzlich sowohl die jeweiligen Gemeinden als auch das Land eingebunden. Während die Gemeinden häufig als Schulerhalter fungieren und sich an den baulichen Kosten beteiligen, obliegt dem Land die übergeordnete Abstimmung, etwa wenn mehrere Gemeinden um einen gemeinsamen Standort konkurrieren. Solche Verfahren erfordern in der Praxis eine Einigung der beteiligten Kommunen, da das Land in der Regel keinen Standort gegen den erklärten Willen oder ohne Konsens der betroffenen Gemeinden festlegt.

Die Einbindung privater Partner, wie sie im Fall von Swarovski angedacht ist, kommt bei Schulbauprojekten in Tirol gelegentlich vor, insbesondere wenn Unternehmen über geeignete Flächen in der Nähe bestehender Betriebsstandorte verfügen. Solche Kooperationen können Gemeinden finanziell entlasten, bringen aber auch eine zusätzliche Abstimmung mit sich, etwa wenn bestehende Nutzungen – wie im vorliegenden Fall die auf dem Werksgelände angesiedelten Betriebe – bei einer Neubebauung berücksichtigt werden müssen.