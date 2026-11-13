Postzustellung im Innviertel stockt seit Monaten – Gemeinden richten eigene Zustelldienste ein

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Im Innviertel häufen sich seit mehreren Monaten Beschwerden über verspätete Postzustellungen. Betroffen sind nicht nur private Briefe, sondern auch Aussendungen von Gemeinden sowie Werbeprospekte des Handels. Teilweise wurden Briefe wochenlang nicht zugestellt, einzelne Gemeinden reagieren inzwischen mit eigenen Lösungen.

Gemeinden reagieren mit eigenen Zustellwegen

In Mattighofen im Bezirk Braunau am Inn hat die Gemeinde einen eigenen Zustelldienst eingerichtet. Damit werden gemeindeeigene Briefe nicht mehr über die Österreichische Post, sondern selbständig ausgetragen. Bürgermeister Daniel Lang (ÖVP) bestätigte die anhaltenden Probleme mit der Postzustellung in der Region.

Im rund sieben Kilometer entfernten Uttendorf-Helpfau geht man einen anderen Weg. Bürgermeister Johannes Manglberger (ÖVP) zufolge versucht die Gemeinde, verstärkt auf digitale Zustellung umzusteigen, um von der klassischen Postzustellung unabhängiger zu werden.

Auch im Handel sind die Auswirkungen spürbar. Prospekte und Broschüren erreichen Kundinnen und Kunden mitunter erst, wenn die beworbenen Angebote bereits abgelaufen sind. Spar Österreich berichtet von einem massiven Anstieg der Kundenbeschwerden wegen nicht zugestellter Flugblätter, der seit einigen Wochen vor allem in Oberösterreich zu beobachten sei. Dem Unternehmen wurden zudem Fotos von Kundinnen und Kunden zugespielt, die ganze Container mit weggeworfenen, frisch verpackten Flugblättern verschiedener Handelsketten zeigen.

Ein Sprecher der Österreichischen Post bestätigte steigende Krankenstände im Unternehmen.

Zustellung als logistische Daueraufgabe

Die Zustellung von Briefen und Werbesendungen ist grundsätzlich ein personalintensiver Prozess, der von einer stabilen Zahl verfügbarer Zustellkräfte abhängt. Fallen in einzelnen Regionen mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig aus, etwa durch Krankenstände, lässt sich das entstehende Pensum oft nur schwer kurzfristig auf das verbleibende Personal verteilen. Das kann dazu führen, dass Sendungen priorisiert oder zeitlich verschoben werden.

Gemeinden sind bei amtlichen Mitteilungen, Einladungen zu Sitzungen oder Informationsschreiben in der Regel auf eine verlässliche und terminlich planbare Zustellung angewiesen. Verzögerungen können hier unmittelbare praktische Folgen haben, etwa wenn Fristen oder Veranstaltungstermine betroffen sind. Digitale Zustellwege gelten in solchen Fällen häufig als Ergänzung oder Alternative, setzen jedoch voraus, dass die Empfängerinnen und Empfänger entsprechende digitale Kanäle auch tatsächlich nutzen.

Im Handel hängt die Wirkung von Prospekten und Flugblättern stark von einer pünktlichen Zustellung ab, da beworbene Aktionen meist zeitlich begrenzt sind. Erreichen solche Werbemittel die Haushalte erst nach Ablauf der Angebote, verfehlen sie ihren eigentlichen Zweck vollständig. Für Handelsunternehmen ist eine verlässliche Zustellinfrastruktur deshalb ein wesentlicher Bestandteil der eigenen Werbeplanung.

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