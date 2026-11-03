Präparierte Halloween-Süßigkeiten mit Nadeln und Nägeln in mehreren Bundesländern entdeckt

Im Bezirk Amstetten sind mit Metall präparierte Halloween-Süßigkeiten entdeckt worden. Die Polizeibehörden wollen am Dienstag nähere Informationen zu dem Fall bekanntgeben. Auch aus Oberösterreich und der Steiermark wurden in den vergangenen Tagen ähnliche Funde gemeldet. Das Bundeskriminalamt prüft und koordiniert die Ermittlungen im Hinblick auf mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen.

Funde in Linz, Vöcklamarkt und der Steiermark

In Linz im Stadtteil Oed entdeckte ein Vater Nägel in Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder. Die Nägel waren rund einen Zentimeter lang, teilweise ragten sie sichtbar aus den Süßigkeiten heraus, teilweise steckten sie vollständig darin. Die Polizei in Linz ermittelt wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung.

In Vöcklamarkt im Bezirk Vöcklabruck erstattete eine Mutter Anzeige, nachdem ihre elfjährige Tochter am Samstagabend einen Schokoriegel und ein Kaubonbon gesammelt hatte, in denen jeweils eine dickere Nadel steckte. Das Mädchen biss in eine der Süßigkeiten, blieb dabei jedoch unverletzt.

Aus den steirischen Bezirken Weiz und Leibnitz wurden insgesamt vier weitere Fälle gemeldet. Verletzt wurde in der Steiermark niemand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den angezeigten Fällen vor. Das Bundeskriminalamt rät Eltern und Erziehungsberechtigten, gesammelte Halloween-Süßigkeiten vor dem Verzehr genau zu kontrollieren.

Verletzungen bei ähnlichen Fällen in Deutschland

Auch in Deutschland haben Kinder am Wochenende in ihren Halloween-Süßigkeiten Nadeln oder andere Metallobjekte gefunden. Entsprechende Fälle meldete die Polizei in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

In Niedersachsen wurde ein neunjähriges Mädchen durch eine gut fünf Zentimeter lange Stecknadel in einem Schokoriegel an der Zunge verletzt. Die präparierten Süßigkeiten waren zuvor von einem Unbekannten in Bremervörde verteilt worden. In Regensburg entdeckte eine Mutter am Nachmittag spitze, teils mehrere Zentimeter lange Nähnadeln in Schokoriegeln, die ihr Sohn am Freitagabend im Dörnberg-Viertel gesammelt hatte. Die Polizei in Regensburg leitete deshalb Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

In Schwarzenbach im Kreis Neustadt an der Waldnaab fand ein zehn Jahre altes Mädchen eine etwa vier Zentimeter lange Nadel in einem Schokoriegel, trug dabei aber keine Verletzungen davon.

Kontrolle gesammelter Süßigkeiten nach dem Brauch

Der Brauch des Süßigkeitensammelns an Halloween hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch in Österreich und Deutschland verbreitet. Kinder ziehen dabei von Tür zu Tür und erhalten Süßigkeiten von Anwohnerinnen und Anwohnern, ohne dass die Herkunft der einzelnen Gaben im Nachhinein immer eindeutig nachvollziehbar ist. Gerade deshalb empfehlen Sicherheitsbehörden regelmäßig, gesammelte Süßigkeiten vor dem Verzehr zu sichten, insbesondere bei loser Ware oder bereits geöffneten Verpackungen.

Bei Verdacht auf mutwillig präparierte Lebensmittel prüfen Ermittlungsbehörden üblicherweise zunächst, ob es sich um Einzeltaten oder um ein koordiniertes Vorgehen handelt. Dabei werden auch mögliche Verbindungen zwischen räumlich getrennten Fällen untersucht, etwa hinsichtlich Tatmuster oder verwendeter Gegenstände. Strafrechtlich kommen je nach Schwere der möglichen Verletzung unterschiedliche Tatbestände in Betracht, von versuchter Körperverletzung bis hin zu schwereren Delikten, sofern eine Verletzungsabsicht erkennbar ist. Ob zwischen den aktuellen Fällen in Österreich und jenen in Deutschland ein inhaltlicher Zusammenhang besteht, ist bislang nicht geklärt.