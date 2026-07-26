Probefahrt in Floridsdorf: 16-Jähriger rast mit Mercedes davon

Probefahrt in Floridsdorf endet mit Anzeige gegen 16-Jährigen

In Floridsdorf ist es in der Nacht auf Samstag bei der Probefahrt eines zum Verkauf angebotenen Fahrzeugs zu einem Zwischenfall gekommen. Ein 16-jähriger Rumäne wurde im Anschluss von der Polizei angehalten.

Ein 31-jähriger Mann hatte einen silberfarbenen Mercedes der E-Klasse auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten und sich mit einem ihm unbekannten Interessenten zu einer Probefahrt verabredet.

Nach einer kurzen gemeinsamen Fahrt stieg der Fahrzeugbesitzer aus dem Auto aus. Der Unbekannte fuhr daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Der 31-Jährige verständigte die Einsatzkräfte.

Die Polizei hielt kurze Zeit später einen 16-jährigen Rumänen auf der Prager Straße an. Der Jugendliche verfügte über keine gültige Lenkberechtigung. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Das Fahrzeug konnte dem Besitzer unbeschädigt übergeben werden.