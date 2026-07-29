Propellerflugzeug landet bei Kirchdorf in Ufernähe notgelandet – Pilot unverletzt

Propellerflugzeug bei Kirchdorf notgelandet – Pilot unverletzt

Bei Kirchdorf im Bezirk Kitzbühel musste am Mittwoch ein einmotoriges Propellerflugzeug notlanden. Der Pilot blieb unverletzt.

Die Maschine war zum Zeitpunkt des Zwischenfalls dabei, einen Segelflieger am Tau in die Höhe zu schleppen. Das Segelflugzeug konnte sich vor der Notlandung ausklinken.

Landung in Ufernähe der Großache

Der Pilot hatte zunächst eine Wiese für die Landung im Visier, kam den dort befindlichen Häusern jedoch zu nahe. Daraufhin lenkte er die Maschine in Richtung Großache. Nach dem Aufsetzen schlitterte das Flugzeug in Richtung des Flusses und blieb schließlich im Uferbewuchs hängen. In die Großache stürzte die Maschine nicht.

Beim Aufprall gegen Gebüsch und Bäume wurde das Flugzeug massiv beschädigt. Der Pilot stieg wenige Meter vom Wasser entfernt unverletzt aus dem Wrack und meldete sich selbst bei der Leitstelle Tirol, um Entwarnung zu geben. Zuvor waren dort bereits mehrere Anrufe von Augenzeugen eingegangen.

Feuerwehr sichert Wrack

Die Feuerwehr Kirchdorf rückte aus, musste jedoch nur mehr das havarierte Flugzeug sichern. Vorsichtshalber wurde der Treibstoff abgepumpt, um eine Beeinträchtigung der Umwelt zu verhindern.

Feuerwehrkommandant Hannes Embacher erklärte gegenüber ORF Tirol, der Pilot habe die Notlandung offenbar recht gelassen hingenommen. Bei dem Piloten handelt es sich um einen Einheimischen.