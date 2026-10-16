Protest vor Café Engländer: 40 Menschen demonstrieren gegen Schließung des Traditionslokals

Vor dem Café Engländer in der Postgasse im 1. Wiener Gemeindebezirk haben am Freitagabend, dem 16. Oktober 2026, rund 40 Menschen gegen die Schließung des Lokals protestiert. Die Versammlung begann um 18 Uhr und richtete sich gegen die Entwicklung rund um die neuen Betreiber des traditionsreichen Cafés, das Anfang Oktober 2026 übernommen worden war. Im Café Engländer wird mittlerweile nichts mehr ausgeschenkt.

Protestaktion vor dem geschlossenen Lokal

Organisiert wurde die Kundgebung von einer Stammkundin namens Julia, die im Vorfeld 100 Personen für den Protest bei der Polizei angemeldet hatte. Tatsächlich fanden sich am Freitagabend etwa 40 Menschen vor dem Lokal ein. Einige der Protestierenden brachten eigene Stühle mit, andere versorgten sich mit mitgebrachten Getränken und Snacks, da im Café selbst nichts mehr serviert wird.

Eine langjährige Kundin verlas während der Aktion einen Brief, der an die neuen Chefs des Lokals gerichtet war. Auf den Plakaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren unter anderem die Aufschriften „Addio Mario“ und „Schreien ist Schwäche“ zu lesen. Die bisherige Belegschaft des Café Engländer hatte zuvor angekündigt, das Lokal geschlossen zu verlassen.

Neue Eigentümer nach dem Tod des Vorbesitzers

Das Café Engländer war Anfang Oktober 2026 neu übernommen worden. Als neue Betreiber traten Mario Plachutta sowie die Familie Friese, bekannt vom Wiener Lokal Zum Schwarzen Kameel, gemeinsam auf. Die Übernahme erfolgte, nachdem der bisherige Besitzer des Cafés verstorben war. Nähere Umstände zur Übergabe und zur weiteren Zukunft des Lokals wurden im Zusammenhang mit dem Protest nicht genannt.

Wiener Kaffeehauskultur und ihr Stellenwert

Das Wiener Kaffeehaus gilt traditionell als mehr als ein gastronomischer Betrieb. Viele Lokale in der Innenstadt haben über Jahrzehnte hinweg einen festen Stamm an Gästen aufgebaut, für die das jeweilige Café ein fixer Bestandteil des Alltags ist. Ein Wechsel in der Führung eines solchen Betriebs berührt deshalb häufig nicht nur wirtschaftliche Fragen, sondern auch die emotionale Bindung langjähriger Besucherinnen und Besucher an einen Ort.

Besitzerwechsel in traditionsreichen Gastronomiebetrieben sind in Wien grundsätzlich keine Seltenheit. Häufig übernehmen etablierte Gastronominnen und Gastronomen bestehende Lokale, wenn sich die bisherigen Betreiber aus Altersgründen, aus gesundheitlichen Gründen oder nach einem Todesfall zurückziehen. Solche Übergänge können mit baulichen Veränderungen, einer neuen Ausrichtung des Angebots oder personellen Umstrukturierungen einhergehen. Gerade bei Lokalen mit langer Geschichte reagiert die Stammkundschaft auf derartige Veränderungen häufig sensibel, da sie das gewohnte Erscheinungsbild und die vertraute Atmosphäre mit dem bisherigen Betrieb verbindet.

Proteste von Gästen gegen die Schließung oder Neuausrichtung eines bekannten Lokals sind in der Wiener Gastronomieszene in der Vergangenheit wiederholt vorgekommen. Solche Aktionen finden meist in unmittelbarer Nähe des betroffenen Lokals statt und richten sich in der Regel nicht gegen die Gastronomie als solche, sondern gegen die konkrete Art und Weise, wie ein Wechsel vollzogen wird oder wie mit bestehendem Personal umgegangen wird. Für die Organisation solcher Versammlungen ist in Österreich eine vorherige Anmeldung bei der Polizei vorgesehen, die unter anderem dem geordneten Ablauf und der Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dient.