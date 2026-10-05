Radfahrer mit 2,64 Promille in Schlangenlinien unterwegs – Polizei stoppte betrunkenen Welser

Ein 58-jähriger Radfahrer aus Wels ist in der Nacht auf Montag von der Polizei gestoppt worden, nachdem er in Schlangenlinien auf der Laahener Straße unterwegs war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, er wird angezeigt.

Kontrolle kurz nach ein Uhr nachts

Die Polizei stoppte den Radfahrer kurz nach 1 Uhr auf der Laahener Straße in Wels. Aufmerksam wurden die Beamten durch seine Fahrweise: Der Mann bewegte sich in Schlangenlinien fort. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der 58-Jährige deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung.

Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 2,64 Promille. Die Polizei untersagte dem Mann daraufhin die Weiterfahrt mit dem Fahrrad. Gegen ihn wird Anzeige erstattet.

Promillegrenzen auch für Radfahrer

Auch wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, unterliegt in Österreich gesetzlichen Alkoholgrenzen. Ab einem Wert von 0,8 Promille gilt ein Radfahrer als beeinträchtigt und macht sich strafbar. Die Konsequenzen reichen von Geldstrafen bis zu einem Verbot der Weiterfahrt, wie es im Zuge von Kontrollen regelmäßig verhängt wird. Bei besonders hohen Promillewerten können zudem weitere rechtliche Schritte folgen, etwa im Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens.

Alkohol beeinträchtigt grundsätzlich die Reaktionsfähigkeit, das Gleichgewicht und die Risikoeinschätzung – Faktoren, die beim Radfahren im Straßenverkehr besonders relevant sind. Schlangenlinienfahren gilt in der Praxis häufig als erstes äußeres Anzeichen, das Polizeikontrollen auslöst. Die Exekutive führt solche Kontrollen regelmäßig auch nachts durch, wenn alkoholbedingte Verkehrsauffälligkeiten gehäuft auftreten.