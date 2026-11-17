Bei einer Schwerpunktkontrolle am Montagabend, den 16. November 2026, in Wien-Donaustadt und Favoriten hat die Polizei zwei Raser aus dem Verkehr gezogen. Ein Lenker war auf der Aspernstraße mit 132 km/h unterwegs, ein weiterer Lenker fuhr im Bereich der Leopoldsdorfer Straße 119 km/h. Auf beiden Straßen gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Die Polizei informierte am Dienstag in einer Aussendung über die beiden Vorfälle.

Zwei massive Überschreitungen an einem Abend

Die Kontrolle fand gleichzeitig in zwei Wiener Bezirken statt, in Donaustadt und in Favoriten. Dabei fielen den Beamten zwei Fahrzeuge auf, deren Geschwindigkeit deutlich über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit lag. Auf der Aspernstraße maß die Polizei bei einem Fahrzeug 132 km/h, erlaubt sind in diesem Bereich 30 km/h. Im Bereich der Leopoldsdorfer Straße registrierten die Beamten bei einem weiteren Fahrzeug 119 km/h, auch dort gilt ein Tempolimit von 30 km/h.

Beide gemessenen Geschwindigkeiten lagen damit um mehr als das Vierfache über dem zulässigen Wert. Die Polizei zog die beiden Lenker im Zuge der Kontrolle aus dem Verkehr. Weitere Angaben zu den beiden Fahrzeugen oder den Lenkern machte die Polizei in ihrer Aussendung nicht.

Tempo 30 in dicht besiedelten Stadtgebieten

Grundsätzlich gelten in vielen Wiener Wohngebieten und auf bestimmten Straßenabschnitten reduzierte Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h. Solche Limits dienen üblicherweise dem Schutz von Fußgängern und Radfahrern sowie der allgemeinen Verkehrssicherheit in Bereichen mit hoher Nutzungsdichte, etwa in der Nähe von Wohnhäusern, Schulen oder Kreuzungen. Je höher die gefahrene Geschwindigkeit über dem erlaubten Limit liegt, desto länger wird der Bremsweg und desto schwerwiegender fallen im Ernstfall mögliche Unfallfolgen aus.

Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen in dieser Größenordnung sieht die österreichische Rechtslage üblicherweise empfindliche Konsequenzen vor. Neben einer Anzeige kann die Behörde ein Verfahren zum Entzug der Lenkberechtigung einleiten. In besonders gravierenden Fällen ist zudem die vorläufige Beschlagnahme des verwendeten Fahrzeugs möglich. Solche Maßnahmen sollen vor allem wiederholtes oder besonders rücksichtsloses Rasen eindämmen und werden von den Behörden als Instrument gegen gefährliches Fahrverhalten im Straßenverkehr eingesetzt.

Kontrollen als wiederkehrendes Instrument

Schwerpunktkontrollen wie jene in Donaustadt und Favoriten finden in Wien regelmäßig an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet statt. Sie dienen dazu, Geschwindigkeitsübertretungen gezielt an Strecken zu erfassen, die als besonders unfallträchtig oder sensibel gelten, etwa in Tempo-30-Zonen innerhalb von Wohngebieten. Die Ergebnisse solcher Kontrollen fließen in die polizeiliche Verkehrsarbeit ein und werden häufig im Anschluss in Aussendungen öffentlich gemacht, um auf bestehende Risiken im Straßenverkehr hinzuweisen.