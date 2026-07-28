Raser mit 161 km/h statt 50 in Wien-Favoriten geblitzt

Wiener Polizei blitzt Raser mit 161 km/h auf der Triester Straße

Bei einer Schwerpunktkontrolle gegen Raserei hat die Wiener Polizei am Wochenende auf der Triester Straße in Favoriten einen Lenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erfasst. Der Fahrer war mit 161 km/h unterwegs, erlaubt sind an der betreffenden Stelle 50 km/h.

Die Auswertung der Radaraufnahmen erfolgte Anfang dieser Woche. Erfasst wurde der Lenker mit einem mobilen Radarmessfahrzeug auf Höhe Triester Straße 162, stadteinwärts kurz vor der Südosttangente.

111 km/h über dem erlaubten Tempo

Der gemessene Wert lag um 111 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A6 mit einem Kennzeichen aus Baden.

Regelmäßige Kontrollen gegen Raserei

Die Wiener Polizei führt derartige Schwerpunktkontrollen regelmäßig durch, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Geschwindigkeitsüberschreitungen zählen nach Angaben der Polizei zu den häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle.