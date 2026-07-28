Raserei auf der A10: Bei Tempo 100 mit 190 km/h geblitzt – Fahrzeug beschlagnahmt

190 km/h auf der Tauernautobahn: Führerschein und Auto beschlagnahmt
Auf der Tauernautobahn (A10) ist am Montagnachmittag bei Flachauwinkl im Pongau ein 56-jähriger Autofahrer von der Polizei angehalten worden, nachdem er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.
Der Mann aus Spittal an der Drau in Kärnten wurde nach Abzug der Messtoleranz mit 190 km/h in einem Bereich mit Tempo 100 gemessen.
Zivilstreife überholt und beschleunigt
Der Lenker hatte kurz nach dem Tauerntunnel eine Zivilstreife der Polizei überholt und dabei stark beschleunigt. Die Beamten konnten ihn rund 20 Kilometer weiter an der Autobahnabfahrt Altenmarkt anhalten.
Führerschein abgenommen, Fahrzeug beschlagnahmt
Den Beamten wurde der Führerschein des 56-Jährigen abgenommen. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau wurde zudem sein Fahrzeug beschlagnahmt.
Hinweis zur Faktenprüfung
Diese Informationen wurden mit KI-Unterstützung auf Basis der vorliegenden Daten gegengeprüft und sprachlich aufbereitet. Die Angaben beziehen sich auf den zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Informationsstand.