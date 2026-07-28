Raserei auf der A10: Bei Tempo 100 mit 190 km/h geblitzt – Fahrzeug beschlagnahmt

190 km/h auf der Tauernautobahn: Führerschein und Auto beschlagnahmt

Auf der Tauernautobahn (A10) ist am Montagnachmittag bei Flachauwinkl im Pongau ein 56-jähriger Autofahrer von der Polizei angehalten worden, nachdem er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Der Mann aus Spittal an der Drau in Kärnten wurde nach Abzug der Messtoleranz mit 190 km/h in einem Bereich mit Tempo 100 gemessen.

Zivilstreife überholt und beschleunigt

Der Lenker hatte kurz nach dem Tauerntunnel eine Zivilstreife der Polizei überholt und dabei stark beschleunigt. Die Beamten konnten ihn rund 20 Kilometer weiter an der Autobahnabfahrt Altenmarkt anhalten.

Führerschein abgenommen, Fahrzeug beschlagnahmt

Den Beamten wurde der Führerschein des 56-Jährigen abgenommen. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau wurde zudem sein Fahrzeug beschlagnahmt.