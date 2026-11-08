Rechenzentrum in Zistersdorf nach Insolvenz des Investors gescheitert

Ein geplantes Rechenzentrum in Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf wird nicht gebaut. Das berichteten zuerst die Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN). Grund für das Aus ist eine Insolvenz des Interessenten. Für das Projekt nordöstlich von Zistersdorf war eine Baufläche von rund 14 Hektar vorgesehen.

Gescheitertes Vorhaben nordöstlich von Zistersdorf

Anfang 2025 war der Interessent erstmals mit der Gemeinde Zistersdorf in Kontakt getreten. Im März 2025 fasste der Gemeinderat einstimmig Beschlüsse zu Optionsverträgen sowie zur Einleitung einer möglichen Widmungsänderung. Laut Protokoll der Gemeinderatssitzung handelte es sich bei dem Interessenten um die Soini GmbH.

Im weiteren Verlauf legte die Soini GmbH jedoch keinen richtigen Projektplan vor und reichte auch beim Land nichts Konkretes ein. Bürgermeister Elmar Schöberl (ÖVP) erklärte, das Land habe detaillierte Ausformungen des Projekts verlangt und entsprechende Unterlagen nachgereicht bekommen wollen. Dazu sei es nicht mehr gekommen, da die Soini GmbH insolvent ist. Nach Angaben Schöberls gibt es niemanden mehr, der die vom Land geforderten Unterlagen nachreichen könnte. Das Projekt nordöstlich von Zistersdorf wird damit nicht umgesetzt.

Bürgermeister Schöberl verwies zudem darauf, dass in Zistersdorf bereits 90 bis 100 Windkraftanlagen stehen. Diese würden genug Strom produzieren, um ganz Österreich 40 Tage lang mit Haushaltsstrom zu versorgen, so Schöberl. Er erinnerte zudem daran, dass sich in den vergangenen Jahren auch andere Interessenten gegen den Standort Zistersdorf entschieden hätten. Als Grund dafür nannte er die aus seiner Sicht zu große Entfernung zu Ballungszentren, die für ein Rechenzentrum als Nachteil eingeschätzt worden sei.

Landtagsabgeordneter Georg Ecker (Grüne) sieht sich durch das Aus des Projekts bestätigt. In einer Aussendung betonte er, dass viele Menschen öffentlich und hinter den Kulissen Druck gemacht hätten, damit das Projekt abgesagt wird.

Standortfaktoren für Rechenzentren

Bei der Standortwahl für Rechenzentren spielen grundsätzlich mehrere Faktoren eine Rolle. Dazu zählen vor allem eine stabile und ausreichende Stromversorgung, eine leistungsfähige Anbindung an Datennetze sowie die Nähe zu großen Bevölkerungs- und Wirtschaftszentren. Gerade die Entfernung zu Ballungsräumen gilt in der Branche häufig als relevantes Kriterium, da kurze Datenwege Latenzzeiten reduzieren können.

Gleichzeitig suchen Betreiber von Rechenzentren üblicherweise Regionen mit verfügbaren Flächen und einer gesicherten Energieversorgung, etwa durch bestehende Kraftwerke oder erneuerbare Energieanlagen in der Umgebung. Ländliche Standorte mit hoher Stromerzeugung aus Windkraft werden in diesem Zusammenhang teils als Standortvorteil diskutiert, müssen jedoch mit anderen infrastrukturellen Anforderungen in Einklang gebracht werden.

Bei Widmungsverfahren für größere Bauvorhaben ist in Niederösterreich grundsätzlich ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen. Gemeinden können zunächst auf kommunaler Ebene Beschlüsse zu Optionsverträgen oder zur Einleitung einer Widmungsänderung fassen. Für die endgültige Umsetzung eines Projekts sind in der Regel jedoch weitere Schritte auf Landesebene notwendig, bei denen detaillierte Planungsunterlagen und Nachweise zur konkreten Ausgestaltung eines Vorhabens verlangt werden können. Bleiben solche Unterlagen aus oder gerät ein Investor in wirtschaftliche Schwierigkeiten, kann dies dazu führen, dass ein Vorhaben trotz vorangegangener kommunaler Beschlüsse nicht weiterverfolgt wird.