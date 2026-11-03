Rechnungshof sieht bei Flughafen Linz Fortschritte und offene Baustellen

Der Landesrechnungshof Oberösterreich hat in einem neuen Bericht Fortschritte bei der Umsetzung seiner Empfehlungen für den Flughafen Linz festgestellt. Von vier überprüften Punkten wurde demnach einer vollständig umgesetzt, zwei weitere befinden sich in Arbeit. Der am Dienstag veröffentlichte Bericht löste unterschiedliche politische Reaktionen aus.

Prüfbericht zeigt gemischtes Bild

Vollständig umgesetzt wurde laut Rechnungshof die Abstimmung zwischen den zuständigen Fachbereichen des Landes Oberösterreich. Bei zwei weiteren Punkten sehen die Prüfer Fortschritte, ohne dass die Umsetzung bereits abgeschlossen ist. Weiterhin Handlungsbedarf attestiert der Rechnungshof hingegen bei der langfristigen Strategie für den Flughafen Linz sowie beim möglichen künftigen Finanzbedarf. Positiv bewertet der Rechnungshof dagegen die Übernahme von Anteilen am Flughafen durch das Land sowie den späteren Weiterverkauf dieser Anteile.

Laufende Gespräche gibt es dem Bericht zufolge zwischen dem Flughafen und dem Bundesheer. Themen dieser Gespräche sind gemeinsame Dienste, die Betriebskosten sowie eine mögliche künftige Sanierung der Start- und Landebahn.

Geteiltes politisches Echo

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) sieht sich durch den Bericht des Rechnungshofs bestätigt. Auch die FPÖ bewertet die Übernahme von Anteilen am Flughafen als wichtige Grundlage für dessen erfolgreiche Weiterführung. Die Freiheitlichen fordern zudem die Abschaffung der Flugabgabe.

Kritischer äußern sich SPÖ und Grüne. Beide Parteien vermissen eine langfristige Strategie für den Flughafen Linz sowie konkrete Angaben zum künftigen Finanzbedarf. Die NEOS schließen sich dieser Einschätzung im Kern an und kritisieren, dass weiterhin ein klarer strategischer Plan fehle. Die MFG wiederum spricht sich grundsätzlich für eine rasche Privatisierung des Flughafens Linz aus.

Prüfungen von Landesbeteiligungen

Landesrechnungshöfe kontrollieren in Österreich regelmäßig Unternehmen und Einrichtungen, an denen die jeweiligen Bundesländer beteiligt sind. Dabei geht es grundsätzlich um die wirtschaftliche Entwicklung solcher Beteiligungen, um die Umsetzung früherer Empfehlungen sowie um die Frage, ob öffentliche Mittel zweckmäßig eingesetzt werden. Flughäfen in öffentlicher oder teilöffentlicher Hand stehen dabei regelmäßig im Fokus, da sie häufig auf Zuschüsse oder Investitionen der öffentlichen Hand angewiesen sind, gleichzeitig aber wirtschaftlich tragfähig arbeiten sollen.

Bei sogenannten Follow-up-Prüfungen untersuchen Rechnungshöfe in der Regel, inwieweit frühere Empfehlungen bereits umgesetzt wurden. Eine vollständige Umsetzung gilt dabei meist als positives Signal, während offene oder in Arbeit befindliche Punkte auf andauernden Handlungsbedarf hinweisen. Langfristige Strategien und eine verlässliche Finanzplanung zählen bei öffentlichen Infrastrukturbetrieben üblicherweise zu den zentralen Prüfkriterien, da sie Grundlage für politische Entscheidungen über künftige Investitionen oder mögliche Eigentümerwechsel sind.

Auch die Zusammenarbeit zivil genutzter Flughäfen mit militärischen Einrichtungen ist kein ungewöhnliches Modell. In solchen Fällen werden häufig Infrastruktur wie Start- und Landebahnen oder bestimmte Dienste gemeinsam genutzt, um Kosten für Betrieb und Instandhaltung auf mehrere Nutzer zu verteilen. Gespräche über Kostenbeteiligungen oder gemeinsame Sanierungsvorhaben sind bei solchen Konstellationen ein üblicher Bestandteil der laufenden Zusammenarbeit zwischen zivilen Betreibern und staatlichen Institutionen.