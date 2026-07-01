Regionalsammeltaxi Flux beförderte in zwei Jahren über 100.000 Fahrgäste in der Steiermark

Regionalsammeltaxi Flux zieht positive Bilanz nach zwei Betriebsjahren

Das Regionalsammeltaxi Flux hat seit seinem Start im Juli 2024 mehr als 100.000 Fahrgäste befördert. Der Dienst ist in Graz sowie in den Bezirken Graz-Umgebung und Voitsberg aktiv und ergänzt dort das bestehende öffentliche Verkehrsangebot.

In den ersten beiden Betriebsjahren wurden über 75.500 Fahrten durchgeführt und dabei mehr als eine Million Kilometer zurückgelegt. Im zweiten Betriebsjahr stiegen die Fahrtanfragen um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nutzung und Reichweite

Flux ist derzeit in 42 Gemeinden unterwegs. Die durchschnittliche Fahrtlänge beträgt rund fünf Kilometer. Besonders häufig werden Bahnhöfe, Ortszentren, Supermärkte sowie Gesundheits- und Sozialeinrichtungen angefahren. Der Bahnhof Köflach ist mit 3.200 Fahrten einer der meistgenutzten Haltepunkte, gefolgt von Frohnleiten mit 2.700 Fahrten und der Straßenbahn-Endhaltestelle Graz-Wetzelsdorf mit rund 2.000 Fahrten.

Auf den Bezirk Graz-Umgebung entfielen 45 Prozent der Fahrten, auf den Bezirk Voitsberg 44 Prozent und auf Graz elf Prozent. Insgesamt sind 4.100 Nutzerinnen und Nutzer registriert, von denen 77 Prozent der Fahrtanfragen stammen.

Fahrgäste

Die Mehrheit der Fahrgäste ist weiblich. Der jüngste Nutzer war sechs Jahre alt, der älteste 101 Jahre. Als aktivster Fahrgast gilt ein Mann aus Köflach mit fast 700 Fahrtaufträgen. Den 100.000sten Fahrgast stellte eine Frau namens Erna aus Voitsberg.