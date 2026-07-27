Rehwild-Brunft erhöht Unfallgefahr auf Österreichs Straßen deutlich

Brunftzeit beim Rehwild erhöht Gefahr von Wildunfällen

Mit Ende Juli beginnt die Brunftzeit des Rehwildes. Der Landesjagdverband Niederösterreich weist darauf hin, dass sich dadurch die Gefahr von Wildunfällen im Straßenverkehr erhöht.

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich in Baumgarten an der March im Bezirk Gänserndorf ein Unfall mit einem Reh.

Tiere stark aufeinander fixiert

Während der Brunft verfolgen Böcke die zunächst flüchtenden Geißen über weite Strecken. Beide Tiere sind dabei stark aufeinander fixiert und nehmen ihre Umgebung kaum noch wahr. Dadurch können Rehe auch tagsüber plötzlich und mit hohem Tempo Straßen queren.

Landesjägermeister Christoph Metzker appelliert an Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit anzupassen und besonders auf Straßenränder zu achten.

Tausende Wildtiere jährlich betroffen

In Niederösterreich verenden jedes Jahr mindestens 30.000 Wildtiere im Straßenverkehr, rund die Hälfte davon sind Rehe. Um die Zahl der Unfälle zu senken, installieren Jägerinnen und Jäger optische und optisch-akustische Wildwarnsysteme an besonders gefährdeten Straßenabschnitten.

Bisher wurden in 516 Jagdrevieren rund 140.000 optische und 7.000 optisch-akustische Wildwarngeräte entlang von 1.963 Kilometern Landesstraßen angebracht. Diese Strecke entspricht in etwa der Distanz zwischen Wien und Barcelona.

Verhalten bei einem Wildunfall

Droht ein Zusammenstoß mit einem Wildtier, sollte stark gebremst und das Lenkrad gut festgehalten werden. Wildunfälle müssen der Polizei gemeldet werden, auch wenn das Tier flüchtet. Die Polizei nimmt den Unfall auf und informiert die Jägerschaft, die die Bergung des Tieres übernimmt. Das Tier darf keinesfalls mitgenommen werden.