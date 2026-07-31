Rekordtrockenheit in Kärnten: Almbauern müssen Vieh vorzeitig ins Tal treiben

Anhaltende Trockenheit zwingt Kärntner Almbauern zu vorzeitigem Almabtrieb

In Oberkärnten treiben mehrere Viehbauern ihre Tiere wegen anhaltender Trockenheit früher als üblich von den Almen. Auf vielen Höfen fehlt es zunehmend an Viehfutter, nachdem die Heuernte in diesem Jahr gering ausfiel oder ganz ausblieb.

Experten sprechen aufgrund der langen Hitzeperiode von einer Rekordtrockenheit.

Wassermangel auf der Griebitschalm

Auf der Griebitschalm in der Gemeinde Irschen, auf knapp 2.000 Meter Seehöhe, sind Wasser und Futter knapp geworden. Für 49 Rinder mussten bereits Wasserstellen neu gefasst werden, da die vorhandenen Quellschüttungen fast versiegt sind. Die Wiesen gelten bereits als kahl gefressen.

Thomas Wuggenig, Obmann der Agrargemeinschaft Griebitschalm, sagte, sollte es nicht bald regnen, müsse das Vieh ins Tal getrieben werden.

Albert Brandstätter, der über 80 Jahre alt ist und die Milchkühe auf der Alm als Senner betreut, äußerte, er könne sich nicht an eine so lange, trockene und heiße Zeit erinnern.

Futterknappheit belastet Betriebe

Viele Landwirte müssen bereits Futter zukaufen, um über den Winter zu kommen. Bernhard Tschernutter, Wagyu-Rinderzüchter in Zlan, berichtete von ausgetrockneten Weiden. Er werde bereits im Herbst zufüttern müssen, was in anderen Jahren nicht notwendig gewesen sei. Tschernutter ist gegen Dürreschäden versichert, allerdings ist noch nicht klar, ob und in welcher Höhe Entschädigungen ausfallen werden.

Die Landwirtschaftskammer rechnet mit Preissteigerungen beim Futter zwischen zehn und 20 Prozent. Sie will betroffene Landwirte mit einer eigenen Futtermittelplattform unterstützen. Pflanzenbaudirektor Erich Roscher rät den Betrieben, frühzeitig zu klären, woher sie in naher Zukunft Futter beziehen können.

Die Futterproblematik belastet die Betriebe finanziell. Von drohenden Viehverkäufen ist bei der Landwirtschaftskammer bislang jedoch nichts bekannt.