Rettungskräfte starten österreichweite Initiative für besser lesbare Hausnummern

Mehrere Organisationen haben die Initiative „#DieRichtigeAdresse“ vorgestellt, mit der die Lesbarkeit von Hausnummern und Türbeschriftungen in ganz Österreich verbessert werden soll. Beteiligt sind die Österreichische Post, die Feuerwehr, das Rote Kreuz, der Städtebund und der Gemeindebund. Die Kampagne war bereits 2023 in Tirol gestartet und wird nun österreichweit ausgeweitet. Die Präsentation fand in der Hauptfeuerwache Leopoldstadt in Wien statt.

Appell von Feuerwehr und Rotem Kreuz

Günter Trinker, Vizepräsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, betonte bei der Präsentation die Bedeutung gut sichtbarer Beschriftungen im Ernstfall. „Eine gut sichtbare Hausnummer, beschriftete Klingeln und klare Beschriftungen sind die einfachste Lebensversicherung der Welt“, sagte Trinker. Monika Stickler, stellvertretende Bundesrettungskommandantin des Österreichischen Roten Kreuzes, riet dazu, die Hausnummer auch aus größerer Distanz gut erkennbar zu machen. Bei Adressen mit doppelter Bezeichnung sollte zusätzlich der Ortsteil angegeben werden.

Stickler empfahl außerdem, an der Haustürglocke Nachname, Türnummer und, wo vorhanden, das Stockwerk zu vermerken. Auch die Wohnungstür selbst sollte vollständig beschriftet sein. Nach einem Notruf sei es hilfreich, alle Türen zu öffnen, das Licht einzuschalten und, wenn möglich, eine Person zur ersten Tür zu schicken, um Einsatzkräfte einzuweisen.

Die Österreichische Post lieferte einen weiteren Anknüpfungspunkt für die Initiative: Mit knapp 10.000 Zustellern werden täglich Pakete an 4,7 Millionen Haushalte in Österreich ausgeliefert. Auch für diesen Zustellbetrieb spielt die eindeutige Erkennbarkeit von Adressen eine Rolle.

Zeitverlust bei Einsätzen als Hintergrund der Initiative

Bei Rettungs- und Feuerwehreinsätzen zählt grundsätzlich jede Minute. Können Hausnummern oder Türschilder vor Ort nicht rasch erkannt werden, kann dies zu Verzögerungen führen. Muss ein Fahrzeug in eine falsche Gasse einfahren und dort wenden, geht dadurch wertvolle Zeit verloren. Ist eine Hausnummer nachts nicht beleuchtet oder schwer sichtbar, kann es notwendig werden, dass sich die Rettungsmannschaft an die Leitstelle wendet, die daraufhin versucht, die anrufende Person erneut zu erreichen. Auch dieser zusätzliche Schritt verzögert das Eintreffen vor Ort.

Neben der Dringlichkeit bei Notfällen spielt die Lesbarkeit von Adressen auch im alltäglichen Zustellverkehr eine Rolle. Können Zusteller Namen oder Hausnummern nicht eindeutig zuordnen, kann dies zu Rückstellungen führen, die wiederum mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand verbunden sind. Eine klare und einheitliche Beschriftung von Gebäuden und Wohnungen kann daher sowohl im Rettungswesen als auch in der alltäglichen Logistik zu reibungsloseren Abläufen beitragen.

Zusammenarbeit von Kommunen und Einsatzorganisationen

Initiativen wie „#DieRichtigeAdresse“ setzen üblicherweise auf die Zusammenarbeit unterschiedlicher Institutionen, da die Verantwortung für Beschriftungen an mehreren Stellen liegt. Während Gemeinden für die Vergabe und teilweise für die Anbringung von Hausnummern zuständig sind, liegt die Gestaltung von Klingelschildern oder Wohnungstür-Beschriftungen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst. Der Österreichische Gemeindebund und der Städtebund als kommunale Interessenvertretungen können in diesem Zusammenhang auf einheitliche Standards und eine bessere Sensibilisierung der Bevölkerung hinwirken. Feuerwehr und Rotes Kreuz bringen dabei ihre Erfahrungen aus der Einsatzpraxis ein, während die Post ihre flächendeckende Zustellinfrastruktur zur Verfügung stellt.

Solche breit angelegten Kampagnen zielen in der Regel darauf ab, ein Bewusstsein für ein Thema zu schaffen, das im Alltag oft wenig Beachtung findet, im Ernstfall aber unmittelbare praktische Bedeutung erhält. Die Ausweitung der ursprünglich in Tirol gestarteten Initiative auf ganz Österreich soll dazu beitragen, entsprechende Standards zur Beschriftung von Gebäuden und Wohnungen bundesweit bekannter zu machen.