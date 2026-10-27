Riegersburg holt bei ORF-Show den zweiten Platz – Vorarlberg siegte am Nationalfeiertag

Die Riegersburg in der Südoststeiermark hat bei der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ am Nationalfeiertag 2026 den zweiten Platz erreicht. Die meisten Stimmen erhielt Tilisuna in Vorarlberg, das sich damit den Sieg sicherte. Die Riegersburg war als steirischer Beitrag in das österreichweite Voting gegangen, bei dem jährlich neun besondere Orte aus den neun Bundesländern gegeneinander antreten.

Steirischer Beitrag knapp geschlagen

Die Riegersburg thront auf einem Vulkanfelsen und gilt als größte Burg der Steiermark. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie im Jahr 1128 unter dem Namen „Ruotkerspurch“, benannt nach ihrem damaligen Besitzer Rüdiger. Die Festung wurde im Lauf ihrer Geschichte nie erobert. Trotz dieser markanten Geschichte und der Bekanntheit als touristisches Wahrzeichen der Steiermark reichte es im Voting der Show am Nationalfeiertag nicht zum ersten Platz. Tilisuna in Vorarlberg kam auf mehr Stimmen und setzte sich damit gegen die steirische Burg durch.

Zur Sendung erscheint jährlich begleitend ein Buch, in dem die neun besonderen Plätze aus den neun Bundesländern vorgestellt werden.

Drei Museen und eine wechselvolle Geschichte

Auf der Riegersburg befinden sich drei Museen, die unterschiedliche Kapitel ihrer Vergangenheit zeigen. Ein eigenes Hexenmuseum widmet sich dem Großen Feldbacher Hexenprozess, der zwischen 1673 und 1675 stattfand. In dessen Verlauf wurden fast 100 Menschen gefoltert und hingerichtet. Eine der bekanntesten Betroffenen war Katharina Paldauf, die Frau des damaligen Burgverwalters, die als Riegersburger Blumenhexe bezeichnet wird. Die Ausstellung zum Hexenprozess geht auf die Steirische Landesausstellung „Hexen und Zauberer“ aus dem Jahr 1987 zurück.

Ein weiteres Museum auf der Burg ist dem Thema Waffen gewidmet. Gezeigt wird eine Sammlung aus dem ehemaligen Burgzeughaus. Anders als in vielen anderen historischen Sammlungen ist dort das Berühren ausgewählter Objekte ausdrücklich erwünscht.

Ihre heutige Gestalt erhielt die Festungsanlage im Wesentlichen durch Elisabeth Katharina Wechsler, die unter den Beinamen „Gallerin“ oder „Schlimme Liesl“ bekannt war. Sie gilt als prägende Burgherrin, deren bauliche Veränderungen bis heute das Erscheinungsbild der Riegersburg bestimmen. 1972 zogen Friedrich und Annemarie Liechtenstein als erste Besitzer auf die Burg. Seit 2009 kümmert sich Emanuel Liechtenstein gemeinsam mit seiner Familie um die Anlage.

Neben den Museen bietet die Riegersburg eine Greifvogelwarte mit Flugvorführungen. Am Vulkanfelsen befinden sich zudem die einzigen Klettersteige der Oststeiermark. Seit 2003 erleichtert ein Schrägaufzug den Aufstieg zur Burg.

Ein jährlicher Wettbewerb der Bundesländer

Die Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ wird traditionell am österreichischen Nationalfeiertag ausgestrahlt. Grundsätzlich tritt dabei aus jedem der neun Bundesländer ein ausgewählter Ort oder ein Bauwerk an, das für seine Region als besonders charakteristisch gilt. Das Publikum stimmt per Voting darüber ab, welcher Platz den höchsten symbolischen oder landschaftlichen Wert verkörpert. Üblicherweise handelt es sich bei den nominierten Orten um Natur- oder Kulturdenkmäler mit überregionaler Bekanntheit, die touristisch wie historisch von Bedeutung sind.

Solche Formate dienen in der Regel dazu, regionale Wahrzeichen einem bundesweiten Publikum näherzubringen und das Bewusstsein für die Vielfalt der österreichischen Bundesländer zu stärken. Die begleitende Buchveröffentlichung ergänzt die Sendung alljährlich um ausführlichere Hintergrundinformationen zu den jeweils neun vorgestellten Orten.