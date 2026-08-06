Rohbau für neue Psychiatrie am LKH Hochsteiermark fertig – Eröffnung 2027 geplant

Rohbau für neue Psychiatrie-Abteilung am LKH Hochsteiermark fertiggestellt

Am LKH Hochsteiermark in Bruck ist der Rohbau der neuen Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie fertiggestellt. Am Mittwoch fand die Gleichenfeier statt, rund eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich im April 2025.

Die geplanten Kosten für das Bauvorhaben liegen bei rund 51 Millionen Euro. Die neue Abteilung soll ab Oktober 2027 in Betrieb gehen.

Verschiedene Bereiche unter einem Dach

In dem Neubau werden unter anderem die Erwachsenen- und die Alterspsychiatrie untergebracht. Vorgesehen sind zudem eine allgemeinpsychiatrische Ambulanz, eine suchtmedizinische Ambulanz sowie eine Tagesklinik.

Gestaltung des Gebäudes

Das Gebäude ist mit überschaubaren Bereichen und klaren Wegeführungen konzipiert. Vorgesehen sind außerdem gestaltete Außenbereiche. Therapeutisch nutzbare Freiräume sollen die Behandlungsmöglichkeiten erweitern.