Rotes Kreuz Steiermark eröffnet moderne Landeszentrale mit Krisenfunktion in Graz

Rotes Kreuz Steiermark stellt neue Landeszentrale in Graz vor

Das Rote Kreuz Steiermark hat am Montag seine neue Landeszentrale in der Grazer Herrgottwiesgasse Medienvertretern präsentiert. Das fünfstöckige Gebäude ist bereits seit drei Vierteljahren von den Einsatzkräften bezogen.

Am neuen Standort sind 136 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vereint, die zuvor auf zehn verschiedene Standorte verteilt waren.

Neues Lagezentrum und Krisenautonomie

Die Landeszentrale verfügt über ein neu geschaffenes Lagezentrum, von dem aus Einsätze in der gesamten Steiermark koordiniert werden können. Zudem ist ein isoliertes, absturzsicheres internes Kommunikationssystem eingerichtet. Im Krisenfall kann die Zentrale bis zu 72 Stunden autonom arbeiten.

Der frühere Standort der Rettungsleitstelle bleibt als redundanter Standort erhalten. Landesrettungskommandant Peter Hansak stellte die neue Einrichtung im Rahmen des Medientermins vor.

Übung im November geplant

Im November soll von der neuen Zentrale aus eine 24-Stunden-Übung koordiniert werden.