Rotes Kreuz Steiermark nimmt ersten Rettungswagen der neuen Generation in Betrieb

Das Rote Kreuz Steiermark hat den ersten neuen Rettungswagen auf Basis des Volkswagen Transporters in Betrieb genommen. Insgesamt sollen in einer ersten Auslieferungswelle 21 Fahrzeuge dieses Typs geliefert werden. Die neue Fahrzeuggeneration löst den Volkswagen T6 ab, der seit fast zehn Jahren das Bild des Roten Kreuzes auf den steirischen Straßen geprägt hat.

Erster Wagen der neuen Generation im Einsatz

Mit der Inbetriebnahme des ersten Fahrzeugs beginnt die schrittweise Erneuerung der Rettungswagenflotte des Roten Kreuzes Steiermark. Die neuen Fahrzeuge verfügen über zusätzliche Assistenzsysteme gegenüber den bisherigen Modellen. Zudem wurden die Sitze neu angepasst, wodurch im Cockpit mehr Platz zur Verfügung steht. Ein weiterer Unterschied zu den Vorgängerfahrzeugen liegt im Kraftstoffverbrauch, der bei den neuen Rettungswagen geringer ausfällt.

Helmut Schellnegger, Landesgeschäftsführer des Roten Kreuzes in der Steiermark, Felix Kapper, Abteilungsleiter für Fuhrpark und Zentrales Service, sowie Jonas Hohenecker, Fachabteilungsleiter Fuhrparkmanagement, sind beim Roten Kreuz Steiermark für den Bereich rund um den Fuhrpark und die neuen Fahrzeuge zuständig.

Das Rote Kreuz Steiermark betreibt fast 400 Fahrzeuge allein im Rettungsdienst und legt damit pro Jahr knapp 18 Millionen Kilometer zurück. Die 21 neuen Fahrzeuge der ersten Auslieferungswelle stellen damit einen Teil der insgesamt eingesetzten Flotte dar.

Erneuerung von Rettungswagenflotten als wiederkehrende Aufgabe

Grundsätzlich müssen Rettungsorganisationen ihre Fahrzeugflotten in regelmäßigen Abständen erneuern, um den laufenden Betrieb sicherzustellen. Rettungswagen sind durch den täglichen Einsatz im Straßenverkehr sowie durch lange Betriebszeiten und hohe Kilometerleistungen einem erheblichen Verschleiß ausgesetzt. Üblicherweise werden Fahrzeuge dieser Art daher nach mehreren Jahren Nutzungsdauer durch neuere Modelle ersetzt, die technisch weiterentwickelt wurden.

Bei der Beschaffung neuer Rettungswagen spielen neben der reinen Fahrzeugtechnik auch Aspekte wie Ergonomie für das Einsatzpersonal und Wirtschaftlichkeit im laufenden Betrieb eine Rolle. Assistenzsysteme, die die Fahrsicherheit unterstützen, gehören mittlerweile zu den Standardanforderungen bei der Modernisierung von Einsatzfahrzeugen. Auch der Kraftstoffverbrauch ist bei großen Flotten mit hoher jährlicher Kilometerleistung ein relevanter wirtschaftlicher Faktor, da sich Einsparungen über die Nutzungsdauer und die Anzahl der Fahrzeuge deutlich auswirken können.

Für den laufenden Rettungsdienst sind zudem ausreichend Platz und eine funktionale Ausstattung im Fahrzeuginneren von Bedeutung, da das Personal unter teils belastenden Bedingungen arbeitet. Anpassungen im Cockpitbereich, etwa bei der Sitzgestaltung, dienen in solchen Fällen dazu, die Arbeitsbedingungen während der Einsatzfahrten zu verbessern. Die schrittweise Umstellung einer gesamten Flotte auf ein neues Fahrzeugmodell erfolgt in der Regel über einen längeren Zeitraum, da Beschaffung, Ausstattung und Inbetriebnahme einzelner Fahrzeuge nacheinander erfolgen.