Ryanair-Notlandung in Thessaloniki nach Fensterbruch – Passagier in Krankenhaus gebracht

Ryanair-Maschine kehrt nach Thessaloniki zurück – Fensterscheibe bricht während des Fluges

Eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Thessaloniki nach Memmingen in Süddeutschland hat kurz nach dem Start umkehren müssen. Während des Fluges hatte sich ein Passagierfenster gelöst.

Ryanair bestätigte, dass sich das Fenster kurz nach dem Start gelöst hatte. Die Maschine kehrte daraufhin zum Flughafen Thessaloniki zurück. Der Rückflug dauerte nach Angaben einer Passagierin rund 20 Minuten.

Passagiere hielten Mann zurück

Laut Aussagen von Passagierinnen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur war während des Fluges ein Knall zu hören, bevor die Scheibe zerbrach. Eine Augenzeugin berichtete, dass Kopf und Schultern eines Mannes aus dem zerbrochenen Fenster ragten. Mitreisende zogen den Mann zurück. In der Kabine fielen Sauerstoffmasken herab. Passagiere hielten den neben der beschädigten Scheibe sitzenden Mann fest.

Nach der Landung in Thessaloniki wurde ein Passagier vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Laut Ryanair bat ein Passagier vor Ort um medizinische Hilfe und erhielt diese. Die übrigen Passagiere kehrten ins Terminal zurück.

Ersatzflugzeug eingesetzt

Ryanair organisierte ein Ersatzflugzeug, das um 9.53 Uhr Ortszeit in Thessaloniki startete. Der griechische Rundfunk ERT meldete, dass Ermittlungen aufgenommen wurden.