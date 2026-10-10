S7 zwischen Graz und Köflach wieder in Betrieb – nächste Totalsperre ab Jänner geplant

Die S7 verkehrt seit Samstagabend wieder planmäßig zwischen dem Grazer Hauptbahnhof und Köflach. Die steirische Westbahnstrecke zwischen Lieboch und Köflach war seit Mitte Juli wegen Arbeiten zur Elektrifizierung und Modernisierung gesperrt. In dieser Zeit wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingesetzt.

Erste Fahrt am Samstagnachmittag

Die erste Garnitur nahm am Samstag, den 10. Oktober, um 17:15 Uhr ihre Fahrt nach Köflach auf. Der offizielle Betriebsstart der S7 ist für Sonntag angesetzt. Ab diesem Tag verkehren im Raum Voitsberg auch die RegioBus-Anschlussverbindungen wieder nach dem planmäßigen Fahrplan.

Mit der Wiederaufnahme des Zugbetriebs endet der Schienenersatzverkehr, der während der monatelangen Streckensperre zwischen Lieboch und Köflach die Verbindung aufrechterhalten hatte. Die Fahrgäste auf der Strecke in Richtung Voitsberg und Köflach sind damit wieder auf die gewohnte Bahnverbindung umgestellt.

Nur kurze Betriebsphase bis zur nächsten Sperre

Der nun wiederaufgenommene Bahnbetrieb auf der steirischen Westbahnstrecke wird allerdings nur von kurzer Dauer sein. Bereits zu Beginn des kommenden Jahres ist eine erneute Totalsperre geplant. Diese soll voraussichtlich vom 7. Jänner bis zum 19. September 2027 dauern. Damit steht der durchgehende Bahnbetrieb nur rund drei Monate lang zur Verfügung, bevor erneut auf Schienenersatzverkehr umgestellt werden muss.

Modernisierung einer regionalen Bahnstrecke

Elektrifizierungsprojekte wie jenes auf der Graz-Köflach-Bahn gehören zu den aufwendigeren Infrastrukturmaßnahmen im Bahnnetz. Grundsätzlich müssen bei solchen Vorhaben entlang der gesamten Strecke Oberleitungen samt Masten errichtet, Stromversorgung und Signaltechnik angepasst sowie bestehende Bahnübergänge und Bauwerke an die neuen technischen Anforderungen angeglichen werden. Solche Arbeiten lassen sich bei laufendem Zugbetrieb in der Regel nicht durchführen, weshalb Streckenabschnitte für die Dauer der Bauphase vollständig gesperrt werden.

Für Fahrgäste bedeutet eine solche Sperre üblicherweise eine Umstellung auf Busverbindungen, die anstelle der Züge im Schienenersatzverkehr eingesetzt werden. Diese Busse orientieren sich in der Regel am bestehenden Fahrplan, können aber je nach Streckenführung und Verkehrslage zu längeren Fahrzeiten führen. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der elektrifizierte Betrieb schrittweise wieder aufgenommen, wobei in manchen Fällen weitere Bauabschnitte folgen, bevor eine Strecke vollständig fertiggestellt ist.

Die oberösterreichische und steirische Bahninfrastruktur wird in den kommenden Jahren an mehreren Stellen modernisiert, um einen durchgehenden elektrischen Betrieb zu ermöglichen. Mit der bevorstehenden erneuten Sperre ab Jänner wird die begonnene Umstellung der Graz-Köflach-Bahn fortgesetzt, bevor die Strecke nach deren Abschluss durchgehend im elektrifizierten Betrieb genutzt werden kann.