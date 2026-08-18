Salzburg: 35 Oberleitungsbusse nach Regen ausgefallen – Defekte Isolatoren im Verdacht

In Salzburg sind nach starken Regenfällen 35 hochmoderne Oberleitungsbusse ausgefallen. Betroffen sind Fahrzeuge des Schweizer Herstellers Hess. Erstmals blieben mehrere O-Busse am 2. August 2026 stehen, vier Tage später kam es bei erneutem Regen wieder zu Ausfällen. Die Fehlersuche läuft seit rund zwei Wochen und begann in der Obus-Remise Alpenstraße.

Defekte Isolatoren im Verdacht

Als wahrscheinlichste Ursache für die Ausfälle gelten derzeit defekte Isolatoren. Diese Bauteile trennen den unter Hochspannung stehenden Stromkreis vom restlichen Bus. Dringt Wasser ein, schaltet sich das Fahrzeug automatisch ab. Betroffen sind nach aktuellem Stand alle 50 in Salzburg eingesetzten Hess-Busse, bei denen die Isolatoren ausgetauscht werden müssen.

Für die Behebung stehen zwei Varianten im Raum: Entweder werden die gesamten Kästen ersetzt, in denen die Isolatoren verbaut sind, oder es werden die 17 Einzelisolatoren je Bus einzeln ausgetauscht. Geschäftsführer Reinhard Gassner leitet die Salzburg Linien Verkehrsbetriebe, in deren Flotte die betroffenen Fahrzeuge eingesetzt sind.

Elektrische Isolierung bei Oberleitungsbussen

Oberleitungsbusse beziehen ihre Antriebsenergie über Stromabnehmer aus einer Fahrleitung, die mit hoher Spannung betrieben wird. Damit diese Spannung nicht in andere Bereiche des Fahrzeugs gelangt, sind im Bus verschiedene elektrische Bauteile durch Isolatoren voneinander getrennt. Diese Bauteile müssen dauerhaft witterungsbeständig sein, da die Fahrzeuge unabhängig von Wetterbedingungen im Linienbetrieb eingesetzt werden.

Grundsätzlich sind Sicherheitsabschaltungen bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen ein üblicher Schutzmechanismus. Erkennt die Steuerung einen möglichen Fehlerstrom oder Feuchtigkeit an sicherheitsrelevanten Bauteilen, wird der Antrieb automatisch unterbrochen, um Schäden am Fahrzeug oder Gefahren für Fahrgäste und Wartungspersonal zu vermeiden. Ein solcher automatischer Stillstand bedeutet nicht zwangsläufig einen dauerhaften Defekt, macht aber in der Regel eine technische Überprüfung notwendig, bevor der Bus wieder freigegeben wird.

Bei neu eingeführten Fahrzeugtypen kommt es in der Praxis nicht selten vor, dass sich bestimmte Schwachstellen erst im laufenden Betrieb unter realen Witterungsbedingungen zeigen. Regen, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen können dabei Belastungen erzeugen, die sich von Testbedingungen unterscheiden. Verkehrsbetriebe stehen in solchen Fällen vor der Aufgabe, betroffene Bauteile zu identifizieren, die Ursache technisch einzugrenzen und anschließend eine Lösung umzusetzen, die sowohl kurzfristig die Betriebssicherheit gewährleistet als auch langfristig die Zuverlässigkeit der Flotte sicherstellt.

Bedeutung für den Linienbetrieb

Der Ausfall einzelner Busse innerhalb einer Flotte kann sich unmittelbar auf die Verfügbarkeit im Linienverkehr auswirken, insbesondere wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig betroffen sind. Verkehrsbetriebe verfügen in solchen Situationen üblicherweise über Ersatzkapazitäten oder Reservefahrzeuge, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, während die eigentliche Ursache technisch analysiert wird. Der Austausch von Bauteilen an einer größeren Anzahl von Fahrzeugen erfordert zudem eine koordinierte Planung, da Werkstattkapazitäten und Ersatzteilverfügbarkeit den zeitlichen Rahmen einer Nachrüstung wesentlich beeinflussen.