Salzburg: 65-Jähriger prallt ungebremst gegen Masten – Verdacht auf medizinischen Notfall

Autofahrer prallt in Salzburg gegen Masten – Mann ins Krankenhaus gebracht

In der Nacht auf Samstag ist ein 65-jähriger Autofahrer in der Stadt Salzburg ungebremst gegen einen Masten gefahren. Der Mann wurde verletzt und vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus transportiert.

Durch den Aufprall wurde der vordere Teil des Fahrzeugs nahezu vollständig zerstört. Einsatzkräfte und Mitarbeiter einer Abschleppfirma transportierten das beschädigte Fahrzeug anschließend mit einem Lkw ab.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer möglicherweise einen medizinischen Notfall erlitten hat. Dieser Umstand ist derzeit noch nicht abschließend bestätigt.