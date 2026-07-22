Salzburg: Alkoholverbot am Hauptbahnhof und Südtiroler Platz seit 2018 in Kraft

Alkoholverbot am Salzburger Hauptbahnhof gilt seit 2018

Am Hauptbahnhof Salzburg besteht in der Bahnhofshalle und auf den Bahnsteigen ein Alkoholverbot. Es gilt seit 2018 und wird rund um die Uhr von Sicherheitsmitarbeitern der ÖBB kontrolliert.

Der Hauptbahnhof Salzburg ist damit der einzige Bahnhof im Bundesland mit einem solchen Verbot. Alkohol darf weiterhin in Supermärkten oder Bahnhofslokalen gekauft werden, der Konsum auf dem Bahnhofsareal ist jedoch untersagt.

Auch Verbot am Südtiroler Platz

Vor dem Bahnhof, am Südtiroler Platz, gilt ebenfalls seit 2018 ein Alkoholverbot. Zuständig dafür ist die Stadt Salzburg. Im Jahr 2025 wurden an diesem Ort 98 Kontrollen mit insgesamt 247 Anzeigen durchgeführt. Für 2026 wird laut Bernd Huber, Leiter der Bezirksverwaltung, mit einer vergleichbaren Zahl an Kontrollen und Anzeigen gerechnet. Die Stadt setzt am Südtiroler Platz verstärkt auf Sozialarbeit anstelle von Strafen.

Kein bundesweites Verbot in Österreich geplant

In Deutschland gilt ab Oktober an allen 5.400 Bahnhöfen ein Alkoholverbot. Ein vergleichbares, flächendeckendes Verbot an Bahnhöfen ist in Österreich derzeit nicht vorgesehen, wie ÖBB-Pressesprecher Robert Mosser mitteilte.