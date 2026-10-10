Salzburg bekommt neue Marktordnung – Schanigärten wachsen, Gastronomen unzufrieden

Die Stadt Salzburg bekommt eine neue Marktordnung. Sie tritt am 1. November in Kraft und löst Regeln ab, die zuletzt vor allem am Grünmarkt am Universitätsplatz immer wieder für Streit gesorgt hatten. Der Stadtsenat hat die Neuregelung nach intensiven Diskussionen beschlossen. Am Grünmarkt selbst wurden die kommenden Änderungen bei einer Umfrage am Samstag großteils positiv aufgenommen.

Mehr Platz für Schanigärten, mehr Ärger bei Gastronomen

Kernpunkt der Neuregelung ist mehr Spielraum für Schanigärten am Grünmarkt. Ab November können dort größere Flächen für die Bewirtung entstehen. Obsthändler Marcel Muttenthaler zeigte sich mit den Neuerungen zufrieden: „Ich kann damit leben. Ich denke, die anderen auch. Leben und leben lassen, das ist immer mein Motto.“

Anders fällt die Einschätzung von Klaus Hohensinn aus, der als Gastronom den Ritzerwirt betreibt. Er kritisiert, dass ihm nur ein kleiner Gastgarten zugestanden werde, während gleichzeitig ein Marktstand direkt in diesem Bereich stehen solle: „Ich kriege dann einen Gastgarten in sehr kleinem Maße, für das, dass dann ein Stand bei mir im Gastgarten steht.“ Er verweist darauf, dass er sich wie andere Gastronomen in der Altstadt 75 Sitzplätze wünschen würde: „So wie alle anderen Gastronomen eigentlich auch in der Altstadt, hätte ich gerne 75 Sitzplätze.“

Erweitertes Sortiment und neue Standorte in der Marktordnung

Die neue Marktordnung erlaubt es den Standbetreibern zudem, ihr Warenangebot zu erweitern. Am Grünmarkt und an der Schranne dürfen künftig auch Produkte wie Wein, Schokolade, Kaffee, Nüsse und Tee verkauft werden. Damit erweitert sich das bisherige Angebot der klassischen Marktstände um zusätzliche Warengruppen.

Darüber hinaus werden die Biomärkte am Kajetanerplatz und im Stadtteil Lehen erstmals offiziell in die Marktordnung aufgenommen. Bislang liefen diese Standorte außerhalb des offiziellen Regelwerks.

Für einzelne Standbetreiber bringt die Neuregelung auch organisatorische Veränderungen mit sich. Die Metzgerin Marina Hainz aus Bürmoos rechnet mit einer stärkeren Präsenz im Internet: „Wir werden da vielleicht einfach ein bisschen mehr auf der Homepage oder im Internet aufscheinen.“ Der Käser Hans Sams aus Neumarkt am Wallersee verweist auf eine praktische Verbesserung bei der Stromversorgung der Stände: „Da hat jeder einen Stromanschluss und da gibt es keine Probleme mehr.“

Mit der neuen Marktordnung steigen gleichzeitig die Standgebühren um 35,5 Prozent. Ab November dürfen außerdem Hunde alle Wochenmärkte der Stadt begleiten, allerdings ausschließlich an der Leine und mit Beißkorb.

Wochenmärkte als fester Bestandteil der Nahversorgung

Wochenmärkte erfüllen in vielen Städten traditionell mehrere Funktionen zugleich. Sie dienen der Nahversorgung mit frischen Lebensmitteln, bieten regionalen Produzenten einen direkten Zugang zu Kundinnen und Kunden und prägen zugleich das Erscheinungsbild zentraler Plätze. Gerade in historischen Altstädten wie jener von Salzburg stehen Marktflächen häufig in unmittelbarer Nachbarschaft zu Gastronomiebetrieben, Wohnhäusern und Geschäften. Das macht die Vergabe von Flächen für Stände, Schanigärten und Lieferverkehr regelmäßig zu einer Abwägung zwischen unterschiedlichen Interessen.

Marktordnungen regeln üblicherweise, welche Waren an welchen Standorten verkauft werden dürfen, wie groß die einzelnen Standflächen sein dürfen und zu welchen Zeiten der Markt stattfindet. Auch Fragen der Infrastruktur, etwa Stromanschlüsse oder sanitäre Einrichtungen, werden in solchen Regelwerken üblicherweise festgelegt. Da sich Konsumgewohnheiten und Angebotsformen im Lauf der Zeit verändern, etwa durch ein breiteres Interesse an Feinkost- oder Genussprodukten, werden bestehende Marktordnungen in vielen Kommunen in gewissen Abständen überarbeitet und an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

Standgebühren, wie sie auch am Grünmarkt erhoben werden, dienen Städten grundsätzlich dazu, Kosten für Infrastruktur und laufenden Betrieb der Marktflächen zu decken. Dazu zählen etwa Reinigung, Abfallentsorgung oder die Instandhaltung öffentlicher Plätze. Bei der Gestaltung von Gebührenmodellen stehen Kommun