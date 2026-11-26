Die Stadt Salzburg hat am Donnerstag eine umfassende Reform der Regeln für Schanigärten auf öffentlichem Grund beschlossen. Gastgärten dürfen künftig das ganze Jahr über betrieben werden und nicht mehr nur zwischen März und Oktober wie bisher. Im Gegenzug werden die Gebühren vor allem in der Innenstadt deutlich erhöht. Die bislang geltende Verordnung über die Nutzung öffentlicher Flächen stammte noch aus dem Jahr 1976.

Neue Regeln für rund 250 Gastgärten

Von der Neuregelung betroffen sind rund 250 Gastgärten auf öffentlichem Grund im Salzburger Stadtgebiet. Sie dürfen ab 1. Jänner grundsätzlich ganzjährig genutzt werden. Zwischen November und Februar müssen allerdings die Podeste der Gastgärten entfernt werden, damit der Winterdienst ungehindert arbeiten kann. Die Reform enthält zudem klarere Regeln für Heizungen in Gastgärten.

Mit der ganzjährigen Nutzungsmöglichkeit geht eine Anpassung der Gebühren einher, die künftig ebenfalls über das gesamte Jahr verrechnet werden. Bisher galt für die innere Stadtzone eine einheitliche Nutzungsgebühr von 5,35 Euro pro Quadratmeter im Monat. Für die rund 60 Gastgärten im inneren Altstadtkern steigt die Gebühr nun auf 9 Euro pro Quadratmeter im Monat. Die 150 Schanigärten im äußeren Stadtkern müssen künftig 6 Euro pro Quadratmeter im Monat zahlen. In der Außenzone mit gut 40 Gastgärten steigt die monatliche Gebühr von 2,75 auf 3 Euro pro Quadratmeter.

Beschluss im Kulturausschuss mit Gegenstimme der FPÖ

Die Reform wurde am Donnerstag im städtischen Kulturausschuss beschlossen. SPÖ, ÖVP, KPÖ und die grüne Bürgerliste stimmten dafür, die FPÖ stimmte dagegen. FPÖ-Klubobmann Paul Dürnberger erklärte, seine Partei wehre sich gegen die höheren Kosten für die Gastronomen. Für manche Gastronomiebetriebe bedeute die Erhöhung eine Verdoppelung ihrer Abgaben für den Gastgarten, so Dürnberger.

Markus Grüner-Musil, Gemeinderat der grünen Bürgerliste, bezeichnete die beschlossene Lösung dagegen als einen wirklich guten Kompromiss.

Öffentlicher Raum zwischen Gastronomie und Winterdienst

Schanigärten auf öffentlichem Grund berühren grundsätzlich mehrere städtische Interessen gleichzeitig. Einerseits sind sie für die Gastronomie wirtschaftlich bedeutsam, da sie zusätzliche Sitzplätze und damit zusätzliche Einnahmen schaffen. Andererseits beanspruchen sie Flächen, die sonst dem allgemeinen Verkehr, Fußgängern oder dem Winterdienst zur Verfügung stehen. Städte müssen diese konkurrierenden Nutzungsansprüche in Verordnungen regeln, die Zeiträume, Flächen und Gebühren für die Nutzung öffentlichen Grunds festlegen.

Nutzungsgebühren für öffentlichen Grund orientieren sich in der Regel an der Lage und Attraktivität der jeweiligen Fläche. In stark frequentierten Innenstadtbereichen fallen solche Gebühren üblicherweise höher aus als in Randlagen, da hier die Flächen besonders gefragt und wirtschaftlich wertvoll sind. Regelmäßige Anpassungen solcher Gebührenmodelle dienen häufig dazu, veränderte Nutzungszeiten, gestiegene Kosten oder eine lange zurückliegende letzte Anpassung nachzuvollziehen.

Die Frage, ob Gastgärten auch im Winter betrieben werden dürfen, hängt zudem eng mit praktischen Anforderungen des Winterdienstes zusammen. Schneeräumung und Streudienst benötigen freie Flächen, weshalb ortsfeste Aufbauten wie Podeste in der kalten Jahreszeit vielerorts eingeschränkt oder zeitweise entfernt werden müssen. Klare Vorgaben zu Heizungen in Gastgärten betreffen üblicherweise sowohl sicherheitstechnische Aspekte als auch Fragen des Brandschutzes und der Emissionen im öffentlichen Raum.