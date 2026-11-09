Salzburg: Frau fuhr trotz dreimaliger Anzeige ohne Führerschein weiter

Die Polizei Salzburg hat am 8. November 2026 mehrere Verkehrsverstöße registriert, bei denen Lenkerinnen und Lenker ohne gültige Berechtigung oder in fahruntauglichem Zustand unterwegs waren. Besonders auffällig war der Fall einer 55-Jährigen im Flachgau, die innerhalb einer Stunde gleich dreimal angezeigt wurde, weil sie ohne Lenkberechtigung am Steuer saß. Zudem wurden in Thalgau und im Lungau zwei weitere Lenker wegen Suchtgift- beziehungsweise Alkoholisierung aus dem Verkehr gezogen.

Dreifache Anzeige einer Frau ohne Lenkberechtigung

Die 55-jährige Frau wollte an diesem Tag in einer Polizeiinspektion im Flachgau ein Schriftstück abholen. Sie reiste dafür mit dem eigenen Pkw an, obwohl sie über keine gültige Lenkberechtigung verfügt. Die Polizei klärte sie direkt vor Ort über die rechtliche Lage auf. Die Frau sagte daraufhin ausdrücklich zu, kein Fahrzeug mehr in Betrieb zu nehmen.

Kurze Zeit später wurde sie jedoch erneut am Steuer ihres Pkw angehalten. Insgesamt wurde die 55-Jährige innerhalb einer Stunde dreimal wegen des Lenkens eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Lenkberechtigung angezeigt.

Positiver Kokaintest bei Kontrolle in Thalgau

Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Thalgau bemerkten Polizeikräfte bei einem 30-jährigen Pkw-Lenker körperliche Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf Kokain. Bei der anschließenden klinischen Untersuchung stellte der Sprengelarzt die Fahruntauglichkeit des Mannes fest.

Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt, sein Führerschein vorläufig abgenommen. Gegen den 30-Jährigen wird Anzeige erstattet. Bereits im August 2026 war ihm die Lenkberechtigung wegen einer Alkoholisierung im Straßenverkehr entzogen worden.

1,96 Promille bei Kontrolle im Lungau

Im Lungau wurde zudem eine 41-jährige Pkw-Lenkerin mit österreichischer Staatsbürgerschaft kontrolliert. Ein Alkomattest ergab bei ihr einen Wert von 1,96 Promille. Auch sie musste ihren Führerschein vorläufig abgeben, gegen sie wurde ebenfalls Anzeige erstattet.

Vorläufige Abnahme des Führerscheins als Sofortmaßnahme

Grundsätzlich kann die Polizei bei Verdacht auf Alkohol- oder Suchtmittelbeeinträchtigung sowie bei anderen schweren Verstößen den Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abnehmen. Diese Maßnahme dient dazu, eine mögliche Gefährdung im Straßenverkehr unmittelbar zu unterbinden, bis die zuständige Behörde endgültig über einen Führerscheinentzug entscheidet. Die vorläufige Abnahme ist von der eigentlichen behördlichen Entscheidung zu unterscheiden, die in einem gesonderten Verfahren erfolgt.

Bei Verdacht auf Suchtmittelbeeinträchtigung im Straßenverkehr wird üblicherweise zunächst ein Vortest durchgeführt. Fällt dieser positiv aus, folgt in der Regel eine klinische Untersuchung durch einen Amts- oder Sprengelarzt, der die tatsächliche Fahrtauglichkeit der betroffenen Person feststellt. Erst auf Basis dieser ärztlichen Einschätzung wird über die weiteren Schritte, etwa die Untersagung der Weiterfahrt, entschieden.

Das Lenken eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Lenkberechtigung stellt unabhängig von der Anzahl der Vorfälle grundsätzlich einen eigenständigen Verwaltungsstraftatbestand dar. Wird eine Person wiederholt ohne Berechtigung am Steuer angetroffen, kann dies in der Praxis zu mehrfachen, voneinander unabhängigen Anzeigen führen, da jeder einzelne Lenkvorgang gesondert rechtlich bewertet wird.