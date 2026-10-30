Salzburg: Initiative fordert mit Graffiti-Aktion schnellere Sanierung von gefährlichem Radweg

Die Verkehrsinitiative Gnigl + Langwied hat am Freitag bei einer Kundgebung an der Schwabenwirtsbrücke im Salzburger Stadtteil Gnigl erneut auf den schlechten Zustand des dortigen Radwegs aufmerksam gemacht. Die Teilnehmer forderten eine rasche Erneuerung der Strecke und sprühten ein Radweg-Symbol als Graffiti auf den Belag, um auf die aus ihrer Sicht gefährliche Stelle hinzuweisen. Die Stadt Salzburg plant nach eigenen Angaben, innerhalb von zwei bis drei Jahren einen neuen Radweg an dieser Stelle umzusetzen.

Kundgebung an bekannter Gefahrenstelle

Vertreter der Initiative, darunter Andreas Steudtner, machten bei der Aktion erneut auf die Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer an der Schwabenwirtsbrücke aufmerksam. Bereits vor fünf Monaten, im Mai 2026, hatte die Initiative an derselben Stelle für sichere Radwege demonstriert. Mit der Kundgebung am Freitag wiederholte die Gruppe ihre Forderung nach einer baulichen Erneuerung des Radwegs.

Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ) bestätigte im Zusammenhang mit der Kundgebung die Pläne der Stadt für einen neuen Radweg. Dieser soll neben der S-Bahn-Brücke als baulich getrennter Geh- und Radweg entstehen. Geplant ist, dass der neue Weg leicht angehoben und damit baulich von der Straße getrennt wird.

Zwischenlösung für das kommende Frühjahr

Da die Umsetzung des neuen Radwegs mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird, soll der bestehende Radweg bereits im kommenden Frühjahr verbessert werden. Vorgesehen ist eine neue und besser sichtbare Markierung der Strecke, um die Situation bis zur endgültigen Fertigstellung zu entschärfen.

Eine wesentliche Voraussetzung für den geplanten Neubau schafft ein Bauprojekt der ÖBB. Das Unternehmen plant in dem betreffenden Bereich den Neubau von 40 Dienstnehmerwohnungen. Durch dieses Vorhaben werden rund 220 Quadratmeter Grundfläche frei, die für den künftigen Radweg genutzt werden können. Die Bauarbeiten für die ÖBB-Wohnanlage sollen bereits in den kommenden Tagen beginnen. Laut Amtsbericht entstehen der Stadt Salzburg durch die damit verbundene Grundabtretung keine unmittelbaren Kosten.

Unfall auf der Linzer Bundesstraße

Die Kundgebung fand wenige Tage nach einem Vorfall im Straßenverkehr statt: Am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, wurde auf der Linzer Bundesstraße ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt.

Radwegplanung im innerstädtischen Kontext

Grundsätzlich hängt die Umsetzung neuer Radwege in dicht bebauten Stadtgebieten häufig von verfügbaren Flächen ab. Straßenräume sind in gewachsenen Stadtteilen oft eng bemessen, sodass bauliche Veränderungen an Rad- und Gehwegen vielerorts erst möglich werden, wenn angrenzende Grundstücke neu genutzt oder umgewidmet werden. Bauprojekte benachbarter Grundstückseigentümer können daher mittelbar Einfluss auf die Verkehrsplanung einer Kommune haben, etwa wenn dadurch zusätzliche Flächen für Geh- und Radwege entstehen.

Baulich getrennte Radwege, bei denen die Fläche für Radfahrer gegenüber der Fahrbahn leicht erhöht und baulich abgegrenzt ist, gelten allgemein als eine Möglichkeit, die Sicherheit im Radverkehr zu erhöhen. Durch die bauliche Trennung soll das Risiko ungewollter Annäherungen zwischen Kraftfahrzeugen und Radfahrenden verringert werden. Bis solche baulichen Maßnahmen umgesetzt sind, setzen Kommunen bei bestehenden Radwegen häufig auf kurzfristige Maßnahmen wie verbesserte Markierungen oder erhöhte Sichtbarkeit, um die Verkehrssicherheit in der Übergangszeit zu erhöhen.