Salzburg investiert acht Millionen Euro in dreijährige Sanierung des Makartplatzes

Sanierung des Makartplatzes in Salzburg beginnt im September 2026

Am Makartplatz in Salzburg starten am 1. September 2026 umfangreiche Bauarbeiten. Im Zuge der Sanierung wird ein mehr als 100 Jahre alter Kanal erneuert, zudem werden Leitungen für Wasser, Gas, Fernwärme, Strom und Internet ausgetauscht.

Die Arbeiten sollen rund drei Jahre dauern, das geplante Bauende ist für Juli 2029 vorgesehen.

Bauablauf in Abschnitten

Die Sanierung erfolgt in mehreren Abschnitten. Der Makartplatz soll während der gesamten Bauzeit für Fahrzeuge passierbar bleiben. Auch die Schwarzstraße bleibt in beide Richtungen befahrbar. Im Rahmen der Bauarbeiten wird zudem die Fahrbahn am Makartplatz erneuert.

Die Magnolienbäume am Platz sowie die Bewohnerparkplätze bleiben erhalten.

Kosten und Finanzierung

Die Stadt Salzburg und die Salzburg AG investieren jeweils vier Millionen Euro in das Projekt.

Parallel zur Sanierung des Makartplatzes findet im Festspielbezirk eine weitere Großbaustelle statt, in deren Rahmen die Neutorsperre eingerichtet ist.