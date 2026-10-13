Salzburg: Polizei kontrolliert Fahrrad-Beleuchtung ohne Strafen – Reparatur vor Ort möglich

In der Stadt Salzburg kontrolliert die Polizei von Montag bis Donnerstag abends an sieben verschiedenen Standorten die Beleuchtung von Fahrrädern. Betroffen sind Radfahrerinnen und Radfahrer, die ohne Licht oder mit zu schwacher Beleuchtung unterwegs sind. Die Aktion trägt den Namen „Licht an“ und wird vom Land Salzburg durchgeführt.

Kontrollen ohne Strafen, dafür mit Reparaturservice

Ziel der Aktion ist es, auf die richtige und der Jahreszeit entsprechende Beleuchtung an Fahrrädern aufmerksam zu machen. Mit Strafen müssen die kontrollierten Personen nicht rechnen. Stattdessen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Mobilen Radservice sowie vom ÖAMTC vor Ort. Werden Mängel an der Fahrradbeleuchtung festgestellt, kümmern sich die Techniker nach Möglichkeit sofort an Ort und Stelle um eine Reparatur.

An der Aktion sind das Land Salzburg, die Stadt Salzburg sowie das Kuratorium für Verkehrssicherheit beteiligt. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) erklärte dazu: „Die Radlichtaktion des Landes Salzburg, der Stadt und des Kuratoriums für Verkehrssicherheit sorgt für mehr Sicherheit für alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind.“

Diese Standorte sind in den kommenden Tagen betroffen

Am Dienstag, den 13. Oktober, finden die Kontrollen von 18.30 bis 19.30 Uhr an den Standorten Überfuhrsteg/Herrnau sowie Sinnhubstraße/Leopoldskronstraße statt. Am Mittwoch, den 14. Oktober, sind im selben Zeitraum der Kreisverkehr Guggenmoosstraße/Radweg Glanbrücke sowie die Kreuzung Gehmacherstraße/Müllner Steg an der Reihe. Den Abschluss bildet Donnerstag, der 15. Oktober, mit Kontrollen von 18.30 bis 19.30 Uhr an den Standorten Franz-Josef-Kai/Salzachgässchen und Nonntaler Hauptstraße/Josef-Preis-Allee.

Mit insgesamt sieben Standorten über mehrere Tage verteilt deckt die Aktion unterschiedliche Stadtteile und stark frequentierte Radwege ab.

Sichtbarkeit im Straßenverkehr bei sinkenden Temperaturen

Mit dem Übergang in die dunklere Jahreszeit sinkt die Sichtbarkeit im Straßenverkehr allgemein deutlich. Kürzere Tage und früher einsetzende Dämmerung sorgen dafür, dass Radfahrerinnen und Radfahrer häufiger bei schlechten Lichtverhältnissen unterwegs sind. Für andere Verkehrsteilnehmer wird es dadurch schwieriger, Fahrräder rechtzeitig zu erkennen, insbesondere an Kreuzungen, Kreisverkehren oder unübersichtlichen Streckenabschnitten.

Grundsätzlich gehört eine funktionierende Beleuchtung zur vorgeschriebenen Ausstattung eines Fahrrads. Dazu zählen üblicherweise ein weißes Frontlicht sowie ein rotes Rücklicht, die je nach Lichtverhältnissen eingeschaltet sein müssen. Auch Reflektoren an Pedalen, Speichen und Rahmen tragen dazu bei, dass ein Fahrrad im Dunkeln frühzeitig wahrgenommen wird. In der Praxis zeigen sich bei vielen Rädern im Laufe der Zeit Mängel, etwa durch leere Batterien, lose Kabelverbindungen oder defekte Lampen, die oft unbemerkt bleiben, solange sie nicht aktiv überprüft werden.

Kontrollaktionen wie „Licht an“ setzen bei vergleichbaren Vorhaben in der Regel nicht in erster Linie auf Sanktionen, sondern auf unmittelbare Unterstützung. Durch die Einbindung von Fachpersonal, wie es beim Mobilen Radservice oder beim ÖAMTC vorhanden ist, können einfache technische Defekte oft direkt behoben werden, ohne dass Betroffene eine Werkstatt aufsuchen müssen. Dieser niedrigschwellige Ansatz soll dazu beitragen, dass möglichst viele Fahrräder im Alltag tatsächlich vorschriftsgemäß beleuchtet unterwegs sind, was sich unmittelbar auf die Sicherheit im Straßenverkehr auswirken kann.