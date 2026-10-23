Salzburg überprüft alle 189 Nachtlokale nach Schweizer Brandkatastrophe

Das Land Salzburg hat sämtliche 189 Nachtlokale im Bundesland einer Überprüfung unterzogen. Anlass war die Brandkatastrophe in einem Nachtklub in Crans Montana in der Schweiz zu Silvester, bei der 41 Menschen ums Leben kamen. Kontrolliert wurden Brandschutz, Fluchtwege und Notbeleuchtung in allen Bezirken des Landes.

Kontrollen in allen Salzburger Bezirken

Im Pinzgau wurden 113 Betriebe überprüft, in der Landeshauptstadt Salzburg 28. Im Pongau waren es 23 Betriebe, in den übrigen Bezirken weitere 25. Zuständig für das Ressort ist Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ).

Laut Svazek wurden in den meisten kontrollierten Lokalen allenfalls geringe Mängel festgestellt. In einem Betrieb entdeckten die Kontrolleure Türen, die entgegen der vorgeschriebenen Fluchtwegrichtung öffneten. In einem anderen Lokal musste ein Sanierungskonzept für die Lüftung sowie die Notausgangstür vorgelegt werden. Zudem wurde in einem Fall eine mangelhafte Trennung der Brandabschnitte zwischen einer Veranstaltungsstätte und angeschlossenen Wohnungen festgestellt.

Svazek erklärte, sämtliche festgestellten Mängel seien ohne weiteres zu beheben gewesen. Zugleich mahnte sie die Eigenverantwortung der Betreiber von Nachtlokalen ein.

Brandschutz als behördlicher Dauerauftrag

Grundsätzlich unterliegen Veranstaltungsstätten und Lokale mit Publikumsverkehr baurechtlichen und gewerberechtlichen Vorgaben, die unter anderem Fluchtwege, Notbeleuchtung und die Trennung von Brandabschnitten regeln. Brandabschnitte sollen im Ernstfall verhindern, dass sich Feuer und Rauch ungehindert zwischen verschiedenen Gebäudeteilen ausbreiten, etwa zwischen einem Veranstaltungsbereich und angrenzenden Wohnräumen. Fluchtwege müssen üblicherweise so angelegt und gekennzeichnet sein, dass sie im Notfall schnell und ohne Hindernisse nutzbar sind. Dazu zählt auch die Öffnungsrichtung von Türen, die in der Regel in Fluchtrichtung aufgehen müssen, damit sich bei einem Besucherandrang keine Engstellen bilden.

Behördliche Überprüfungen solcher Auflagen finden üblicherweise im Rahmen regelmäßiger Kontrollen statt, können aber auch anlassbezogen verstärkt oder ausgeweitet werden, etwa nach Vorfällen mit größerer öffentlicher Aufmerksamkeit. Zuständig sind in Österreich je nach Fragestellung unterschiedliche Stellen, von Baubehörden über Gewerbebehörden bis hin zu den Feuerwehren, die bei Kontrollen fachlich eingebunden werden können. Festgestellte Mängel werden dabei in der Regel nach ihrer Schwere eingestuft, wobei leichtere Mängel meist mit einer Frist zur Behebung versehen werden, während gravierende sicherheitsrelevante Defizite unter Umständen weitreichendere Maßnahmen bis hin zu Nutzungseinschränkungen nach sich ziehen können.

Die Verantwortung für die Einhaltung der Brandschutzvorgaben liegt grundsätzlich bei den Betreibern der jeweiligen Lokale. Sie müssen sicherstellen, dass bauliche Einrichtungen wie Notausgänge, Lüftungsanlagen und Notbeleuchtung dauerhaft funktionstüchtig bleiben und nicht durch bauliche Veränderungen oder nachträgliche Umbauten beeinträchtigt werden. Behördliche Kontrollen dienen dabei als zusätzliche Absicherung, ersetzen jedoch nicht die laufende Eigenkontrolle durch die Betreiber selbst.