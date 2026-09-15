Salzburg überträgt Kellereigentum am Mönchsberg für einen Euro an Festspiele

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Die Stadt Salzburg hat rechtliche Fragen zur Eigentumssituation am Mönchsberg geklärt. Wie am Montag, dem 15. September 2026, bekannt wurde, einigten sich Stadt Salzburg, Festspielfonds und Parkgaragengesellschaft auf eine Regelung der Eigentumsverhältnisse im Bereich der künftigen unterirdischen Festspielräumlichkeiten. Betroffen sind Flächen von rund 3.500 Quadratmetern, deren Baurecht von Expertinnen und Experten auf rund 200.000 Euro geschätzt wird.

Einigung über Flächen am Mönchsberg

Die Stadt Salzburg ist Grundeigentümerin der Flächen am Mönchsberg, unter denen die neuen Festspielräumlichkeiten entstehen sollen. Zugleich betreibt die Stadt die Altstadtgaragen sowie die dazugehörigen Wege, Lifte und Passagen. Sowohl die Stadt als auch die Garagen sind von den geplanten Umbauten der Festspiele direkt betroffen, da sich die Bauarbeiten auf denselben Bereich des Mönchsbergs auswirken.

Im Zuge der Regelung überlässt die Stadt den Festspielen das sogenannte Kellereigentum um einen symbolischen Euro. Als Begründung wurde angegeben, das Projekt liege eindeutig im öffentlichen Interesse. Die entsprechende Überlassung wurde fast einstimmig beschlossen. Die KPÖ stimmte gegen die Überlassung und kritisierte den nach eigenen Angaben hunderte Millionen Euro teuren Festspielumbau grundsätzlich.

Bauliche Eingriffe unter historischem Fels

Grundsätzlich stellt der Mönchsberg mit seiner dichten unterirdischen Nutzung eine besondere Herausforderung für bauliche Vorhaben dar. Unter dem Felsen verlaufen bereits seit Jahrzehnten Garagenanlagen, Lifte und Verbindungswege, die für den Verkehr in der Altstadt eine wichtige Funktion erfüllen. Wenn neue Bauprojekte in solchen bereits stark genutzten unterirdischen Bereichen hinzukommen, müssen üblicherweise Zuständigkeiten und Eigentumsrechte zwischen den beteiligten Institutionen neu abgestimmt werden, damit Bau und Betrieb rechtlich eindeutig geregelt sind.

Bei vergleichbaren Vorhaben im öffentlichen Raum ist es üblich, dass Grundeigentum und sogenanntes Baurecht getrennt betrachtet werden. Das Baurecht erlaubt es einer Institution, auf oder unter einem fremden Grundstück zu bauen und die entsprechenden Flächen zu nutzen, ohne dass sich am grundbücherlichen Eigentum selbst etwas ändert. Symbolische Beträge wie ein einzelner Euro werden in solchen Fällen häufig dann vereinbart, wenn eine öffentliche Institution ein Vorhaben unterstützt, das als gemeinwohlorientiert eingestuft wird.

Rolle des Festspielfonds bei Bauprojekten

Der Festspielfonds tritt bei größeren Bauvorhaben der Salzburger Festspiele in der Regel als zentrale Trägerorganisation auf. Er ist für die Planung und Umsetzung baulicher Maßnahmen zuständig, die den Spielbetrieb ermöglichen oder erweitern sollen. Bei Projekten, die wie im aktuellen Fall unterirdische Flächen im historischen Stadtgebiet betreffen, ist eine enge Abstimmung mit der Stadt als Grundeigentümerin sowie mit weiteren Nutzern der betroffenen Areale, etwa Betreibern von Garagenanlagen, üblicherweise notwendig.

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