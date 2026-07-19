Salzburg veröffentlicht Unfalldaten: 1.160 Radunfälle und 215 E-Scooter-Crashs in diesem Jahr

Salzburg: Land veröffentlicht Unfalldaten zu Rad, E-Bike und E-Scooter

Das Land Salzburg hat Daten zu Unfällen mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern für den Zeitraum 2022 bis 2025 veröffentlicht. Im Jahr 2025 wurden im Bundesland rund 1.160 Radunfälle sowie 215 Unfälle mit E-Scootern erfasst.

Verkehrsreferent und Vize-Regierungschef Stefan Schnöll (ÖVP) äußerte sich zu den Zahlen. Ihm zufolge seien Fahrer von E-Bikes und E-Scootern zunehmend in schwere Unfälle verwickelt, während die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Straßenverkehr abnehme.

Maßnahmen geplant

Als Reaktion auf die Datenlage plant das Land Salzburg mehrere Maßnahmen. Vorgesehen sind kostenlose Fahrkurse für E-Biker, eine neue Kampagne zur Verkehrssicherheit sowie gezielte Kontrollen.

Darüber hinaus arbeitet das Land derzeit an einem neuen Programm für Verkehrssicherheit.