Salzburg verteilt Spenden an Armutsbetroffene – 27.000 Menschen gefährdet

Die Erzdiözese Salzburg widmet dieses Wochenende einen Schwerpunkt dem Thema Armut. Im Mittelpunkt steht ein Umverteilungstag, den die Initiative ArMut-Teilen am Samstag organisiert. Dabei werden gesammelte Spenden und Lebensmittel direkt an Betroffene weitergegeben.

Ablauf des Umverteilungstags in Salzburg

Am Samstag können Menschen zwischen 9.00 und 12.00 Uhr in einem vertraulichen Gespräch ihre persönliche Situation schildern. Diese Gespräche sind in mehreren Stadtteilen Salzburgs möglich. Im Anschluss berät das zuständige Team über das Ausmaß einer möglichen Unterstützung, ein Komitee entscheidet über die konkreten Unterstützungsmöglichkeiten.

Lebensmittel können direkt mit nach Hause genommen werden. Bargeld wird am Samstag hingegen nicht ausgegeben. Geldspenden werden erst in den nächsten Tagen weitergegeben.

Hintergrund der Aktion ist die Entwicklung der Armut in der Stadt Salzburg. Laut Erzdiözese leben rund 17 Prozent der Stadtbevölkerung an oder unter der Armutsgrenze. Rund 27.000 Menschen gelten demnach als armutsgefährdet. Als armutsgefährdet gilt dabei, wer über ein Nettoeinkommen von rund 1.800 Euro verfügt. Eine Erhebung der Europäischen Union im Frühjahr ergab zudem ein Wachstum der Armut.

Armutsgefährdung als statistische Kennzahl

Die Armutsgefährdungsschwelle wird in der Europäischen Union grundsätzlich auf Basis des mittleren Einkommens in einem Land oder einer Region berechnet. Üblicherweise gilt als armutsgefährdet, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens verfügt. Diese Kennzahl beschreibt dabei kein konkretes Mindesteinkommen zur Existenzsicherung, sondern setzt das Einkommen einzelner Haushalte ins Verhältnis zum allgemeinen Einkommensniveau der Bevölkerung. Entsprechende Erhebungen werden regelmäßig durchgeführt und dienen europaweit dem Vergleich sozialer Lagen zwischen verschiedenen Ländern und Regionen.

Bei vergleichbaren sozialen Einrichtungen umfasst die Unterstützung von Betroffenen häufig mehrere Schritte. In der Regel steht zunächst ein persönliches Gespräch, in dem die individuelle Situation erfasst wird. Darauf aufbauend wird häufig durch ein zuständiges Gremium über Art und Umfang einer möglichen Hilfe entschieden. Diese Vorgehensweise soll in der Regel sicherstellen, dass Unterstützungsleistungen nachvollziehbar vergeben werden und sich am tatsächlichen Bedarf der Hilfesuchenden orientieren. Die Trennung zwischen Sachleistungen wie Lebensmitteln und finanzieller Unterstützung ist bei derartigen Initiativen ebenfalls üblich, da Geldspenden häufig erst nach einer gesonderten Prüfung oder Organisation ausgezahlt werden können.