Salzburg verzeichnet wärmsten Sommer seit Messbeginn mit 37 Hitzetagen

Der Sommer 2026 ist in Salzburg der wärmste seit Beginn der Messgeschichte. Nach Angaben von GeoSphere Austria wurden in der Stadt Salzburg 37 Hitzetage registriert. Das ist drei- bis viermal so viel wie in einem durchschnittlichen Sommer. Österreichweit lag das Temperaturmittel um mehr als 2,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt, gleichzeitig fiel der Sommer um gut 30 Prozent trockener aus als im langjährigen Mittel.

Rekordwerte bei Hitze und Trockenheit

Die 37 Hitzetage in der Stadt Salzburg markieren laut GeoSphere Austria einen deutlichen Ausschlag nach oben gegenüber dem langjährigen Mittel. Michael Butschek, Mitarbeiter von GeoSphere Austria, ordnet die Messwerte des Sommers 2026 fachlich ein. Neben der Hitze fiel vor allem die Trockenheit ins Auge: Der Sommer war um gut 30 Prozent trockener als im langjährigen Durchschnitt. Im Flachgau reicht der Blick auf die Niederschlagsbilanz noch weiter zurück: Dort war der Herbst 2024 die letzte Jahreszeit, in der ein Niederschlagsplus verzeichnet wurde.

Für das kommende Wochenende zeichnet sich ein erneuter Anstieg der Temperaturen ab. Die Werte könnten wieder an die 30-Grad-Marke heranreichen, wie aus den aktuellen Angaben hervorgeht.

Gesundheitliche und wirtschaftliche Perspektiven auf die Hitze

Mit den anhaltend hohen Temperaturen befasst sich auch die Umweltmedizin. Johanna Schauer-Berg, Umweltmedizinerin an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg, beschäftigt sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen von Hitzeperioden dieser Art. Aus wirtschaftlicher und technischer Sicht äußert sich Christian Zimmermann, Sachverständiger für Klimatechnik und Sprecher der Ingenieurbüros in der Salzburger Wirtschaftskammer, zu den Herausforderungen, die sich aus derartigen Temperaturverhältnissen für Planung und Technik ergeben.

Hitzetage als Messgröße für Sommerqualität

Grundsätzlich gilt ein Tag in der Meteorologie als Hitzetag, wenn die Höchsttemperatur 30 Grad Celsius oder mehr erreicht. Diese Kennziffer wird von Wetterdiensten wie GeoSphere Austria regelmäßig herangezogen, um Sommer im langjährigen Vergleich einzuordnen. Neben der reinen Zahl der Hitzetage spielt für die Einordnung eines Sommers auch die Niederschlagsmenge eine Rolle, da Hitze und Trockenheit häufig gemeinsam auftreten und sich in ihrer Wirkung auf Landwirtschaft, Wasserhaushalt und Vegetation verstärken können.

Für die kommenden Jahrzehnte gehen Klimaforscher davon aus, dass sich die Häufigkeit solcher Sommer erhöhen könnte, wobei es sich dabei um eine Prognose und nicht um eine für den Sommer 2026 bestätigte Tatsache handelt. In diesem Zusammenhang wird auch diskutiert, dass längere Trockenphasen künftig häufiger von kurzen, teils intensiven Niederschlagsereignissen unterbrochen werden könnten. Auch hierbei handelt es sich um eine Einschätzung mit Blick auf die Zukunft, die von der aktuellen Messbilanz des Sommers 2026 zu unterscheiden ist.

Hitzebelastung im Alltag

Allgemein stellen anhaltende Hitzeperioden unterschiedliche Bereiche des öffentlichen Lebens vor Herausforderungen. In der Gebäudetechnik etwa spielt die Kühlung von Innenräumen eine zunehmend wichtige Rolle, während in der Stadtplanung Fragen der Beschattung und Begrünung an Bedeutung gewinnen. Auch im Gesundheitswesen wird Hitzebelastung als Thema behandelt, das je nach individueller Verfassung unterschiedlich stark ins Gewicht fallen kann. Konkrete Aussagen zu Ursachen, Ausmaß oder Verteilung gesundheitlicher Belastungen im Zusammenhang mit dem Sommer 2026 in Salzburg liegen aus den vorliegenden Angaben nicht vor.