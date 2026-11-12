Salzburg: Zahl der Drogenlenker um fast 25 Prozent gestiegen

Die Salzburger Polizei registriert einen deutlichen Anstieg von Drogenlenkern im Straßenverkehr. Von 1. Jänner bis 11. November 2026 wurden 382 Aufgriffe verzeichnet, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 289. Das entspricht laut Thomas Schwaiger von der Landesverkehrsabteilung einer Steigerung von fast 25 Prozent.

Deutliche Zunahme bei Kontrollen und Aufgriffen

Die Zahlen der Landesverkehrsabteilung zeigen einen klaren Trend nach oben. Während die Aufgriffe von Drogenlenkern binnen eines Jahres um rund ein Viertel gestiegen sind, verzeichnete die Polizei bei Alkolenkern im selben Zeitraum einen Rückgang. Um der Entwicklung bei Drogen im Straßenverkehr zu begegnen, wurden in den vergangenen zwei Jahren 40 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten für Drogenkontrollen speziell ausgebildet.

Einen aktuellen Fall aus der vergangenen Woche nennt die Polizei als Beispiel für die Problematik. In Morzg rammte ein 18-jähriger Mann aus dem Tennengau zwei Autos. Zwei Frauen wurden bei dem Unfall verletzt. Der junge Mann hatte zuvor eine rote Ampel missachtet und reagierte auch auf Anhalteversuche von Polizisten nicht. Ein anschließender Drogentest schlug positiv auf Cannabis und Kokain an. Im Auto des 18-Jährigen fanden die Beamten zudem Drogenutensilien.

Cannabis-Legalisierung in Deutschland als Hintergrund vermehrter Kontrollen

Seit der Legalisierung von Cannabis in Deutschland vor zweieinhalb Jahren wird in Salzburg im Straßenverkehr deutlich intensiver kontrolliert. Diese grenznahe Entwicklung hat die Kontrolldichte in der Region spürbar verändert und dürfte mit zur gestiegenen Zahl an Aufgriffen beitragen.

Drogenkontrollen gestalten sich für die Polizei grundsätzlich aufwendiger als klassische Alkoholtests. Während ein Alkomat innerhalb kurzer Zeit ein eindeutiges Ergebnis liefert, müssen bei Verdacht auf Suchtmittelkonsum mehrere unterschiedliche Substanzen gleichzeitig überprüft werden. Die dafür eingesetzten Speicheltests benötigen entsprechend mehr Zeit als ein herkömmlicher Alkoholtest, was den Personal- und Zeitaufwand bei einzelnen Kontrollen erhöht.

Suchtberatung und gesellschaftlicher Umgang mit Substanzkonsum

Im Zusammenhang mit dem Thema Drogenkonsum und Straßenverkehr wird regelmäßig auch auf die Arbeit von Suchthilfeeinrichtungen verwiesen. In Salzburg ist unter anderem Eckhart Falkensteiner als Sozialarbeiter bei der Suchthilfe Salzburg tätig. Einrichtungen dieser Art bieten üblicherweise Beratung und Unterstützung für Menschen mit Suchtproblemen an und stehen in engem Austausch mit Behörden, wenn es um Präventionsarbeit geht.

Grundsätzlich gilt im österreichischen Straßenverkehr ein Verbot, Fahrzeuge unter dem Einfluss von Suchtmitteln zu lenken. Anders als bei Alkohol existiert bei vielen Substanzen kein einheitlicher Grenzwert, ab dem von einer Beeinträchtigung ausgegangen wird – bereits der Nachweis bestimmter Substanzen im Körper kann ausreichen, um einen Verstoß festzustellen. Die Exekutive setzt bei Verdachtsmomenten im Straßenverkehr, etwa nach auffälligem Fahrverhalten oder im Rahmen stichprobenartiger Kontrollen, Vortests ein, deren positives Ergebnis in der Regel eine weiterführende Untersuchung nach sich zieht.