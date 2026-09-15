Salzburg zieht positive Bilanz zur Zufahrtssperre in der Altstadt – Wirtschaft und Opposition kritisieren Maßnahme

Die Stadt Salzburg hat am Dienstag eine positive Bilanz zur zweimonatigen „Sommerregelung“ gezogen, mit der im Juli und August das Zentrum für Pkw von außerhalb des Zentralraums gesperrt war. Ziel der Maßnahme war es, das wiederkehrende Verkehrschaos in den Sommermonaten in den Griff zu bekommen. Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) und Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) präsentierten die Ergebnisse gemeinsam.

Weniger Fahrten, mehr Kombitickets

Nach Angaben der Stadt wurde das Ziel erreicht, die Zahl der Pkw-Fahrten durch die Stadt um 1.000 pro Tag zu reduzieren. Bei den Park-&-Ride-Plätzen wurden im Beobachtungszeitraum 14.896 Kombitickets für Parken und öffentlichen Verkehr verkauft, das sind rund 5.400 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Altstadtgaragen waren heuer an 22 Tagen voll ausgelastet, während es im Vergleichszeitraum 43 Tage waren. Auf wichtigen Innenstadtachsen verbesserte sich laut Stadt der Verkehrsfluss. Auf den untersuchten Ausweichrouten ließen sich demnach keine Mehrbelastungen feststellen.

Von den Durchfahrtsbeschränkungen betroffen waren alle Fahrzeuge ohne Kennzeichen der Bezirke S, SL, HA oder BGL mit den Ablegern BGD, REI und LF. Ausnahmen galten für Lieferverkehr, Hotelgäste, Menschen mit Behinderung sowie Personen mit Arbeitsplatz in der Altstadt. In einer Befragung von 510 Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern sprachen sich 78 Prozent für die Zufahrtssperre für auswärtigen Durchzugsverkehr aus. Die rot-rot-grün geführte Stadt kündigte an, die Regelung im Jahr 2027 nachschärfen zu wollen.

Kritik von Wirtschaftskammer und Opposition

Die Wirtschaftskammer Salzburg äußerte deutliche Kritik an der Sommerregelung. Auch ÖVP und FPÖ sprachen sich massiv gegen die Maßnahme aus. Aus Sicht der Wirtschaft sei der flüssige Verkehr in erster Linie auf die lange Schönwetterperiode zurückzuführen und nicht auf die Zufahrtsbeschränkungen. Die Wirtschaftskammer bewertete die Sperre weder als nachvollziehbare noch als nachhaltige Verkehrslösung.

Verkehrslenkung in touristisch geprägten Innenstädten

Grundsätzlich stehen Städte mit stark frequentierten historischen Zentren regelmäßig vor der Herausforderung, Durchzugsverkehr, Anlieferung und den Zugang für Anwohner sowie Berufstätige miteinander in Einklang zu bringen. In touristisch geprägten Altstädten wie jener von Salzburg treffen in den Sommermonaten üblicherweise besonders viele unterschiedliche Verkehrsinteressen aufeinander: Tagesausflügler, Reisebusse, Lieferverkehr und der Alltagsverkehr der Bevölkerung konkurrieren um begrenzten Straßenraum.

Zufahrtsbeschränkungen für auswärtige Kennzeichen sind ein verkehrsplanerisches Instrument, das in mehreren europäischen Städten in unterschiedlicher Ausgestaltung zum Einsatz kommt, um die Kapazität des innerstädtischen Straßennetzes zu entlasten. Kombiniert werden solche Regelungen häufig mit Park-&-Ride-Angeboten am Stadtrand, die es Pendlerinnen und Pendlern sowie Besuchern ermöglichen sollen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, ohne das Zentrum mit dem eigenen Fahrzeug anzufahren.

Die Wirksamkeit solcher Maßnahmen lässt sich in der Praxis nur eingeschränkt isoliert von anderen Einflussfaktoren bewerten. Wetterlagen, saisonale Besucherzahlen oder allgemeine Mobilitätstrends können Verkehrsdaten ebenso beeinflussen wie gezielte Lenkungsmaßnahmen. Genau aus diesem Grund sind Bewertungen solcher Regelungen zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Politik erfahrungsgemäß häufig umstritten, da sich einzelne Ursachen für veränderte Verkehrsmengen nicht immer eindeutig trennen lassen.