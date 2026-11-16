In der Salzburger Altstadt steht seit Monaten ein entkerntes Haus, von dem praktisch nur noch die Fassade erhalten ist. Das Gebäude in der Kaigasse liegt in der Weltkulturerbezone und war ursprünglich für eine Sanierung mit zehn neuen Wohnungen vorgesehen, die bis Anfang 2027 fertiggestellt werden sollten. Die Bauarbeiten wichen jedoch von der genehmigten Planung ab, aus dem Umbau wurde faktisch ein Abriss. Die Stadtverwaltung stoppte die Baustelle im Jänner 2026. Seitdem herrscht Baustillstand, und es ist offen, wann und in welcher Form dort weitergebaut werden darf.

Wiederherstellungsverfahren beim ehemaligen Haus Kaigasse 28

Für das ehemalige Haus Kaigasse 28 läuft derzeit ein Wiederherstellungsverfahren. Der Rechtsanwalt und KPÖ-Berater Dominik Öllerer schätzt die Lage als komplex ein. Eine Wiederherstellung bedeute in diesem Fall faktisch einen Neubau, sagte er. Die Stadt und die Projektbetreiber äußern sich derzeit nicht näher zu dem laufenden Verfahren.

Der Fall hat in Salzburg eine Debatte über den Schutz der Altstadt und mögliche Konsequenzen für vergleichbare Bauvorhaben ausgelöst. Im Zentrum der Diskussion steht dabei auch die Frage, welche Sanktionen bei Abweichungen von genehmigten Bauplänen tatsächlich wirksam sind.

Vincent Pultar, SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Kuratoriums des Salzburger Altstadterhaltungsfonds, positionierte sich am Montag zu dem Fall. Er erklärte, ein maximaler Strafrahmen von 25.000 Euro sei für den betroffenen Bauherrn kein großes Problem und entfalte keine abschreckende Wirkung. Pultar spricht sich dafür aus, den Strafrahmen zu erhöhen.

Schutzmechanismen für die Altstadt

Die Salzburger Altstadt zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Für Bauvorhaben in diesem Bereich gelten grundsätzlich besonders strenge Vorgaben, die über die üblichen baurechtlichen Bestimmungen hinausgehen. Genehmigungen beziehen sich dabei in der Regel nicht nur auf die äußere Erscheinung eines Gebäudes, sondern auch auf den Umfang der erlaubten Eingriffe in die historische Bausubstanz. Weicht ein Bauvorhaben von der erteilten Genehmigung ab, kann die Behörde die Arbeiten stoppen und ein Verfahren zur Wiederherstellung des genehmigten Zustands einleiten.

In solchen Verfahren wird üblicherweise geprüft, ob und wie der ursprünglich bewilligte Zustand noch hergestellt werden kann oder ob stattdessen andere Auflagen in Betracht kommen. Bei stark entkernten Gebäuden kann sich diese Frage besonders schwierig gestalten, da wesentliche Teile der historischen Substanz bereits entfernt wurden. Der Salzburger Altstadterhaltungsfonds unterstützt bei vergleichbaren Vorhaben grundsätzlich die Erhaltung historischer Bausubstanz und begleitet entsprechende Sanierungsprojekte.

Strafrahmen als Steuerungsinstrument

Bei Verstößen gegen Bauvorschriften sehen gesetzliche Regelungen üblicherweise festgelegte Höchstgrenzen für Verwaltungsstrafen vor. Diese Obergrenzen sollen Fehlverhalten sanktionieren und von Regelverstößen abhalten. Bei größeren Bauprojekten mit entsprechend hohen Investitionssummen kann ein vergleichsweise niedriger Strafrahmen jedoch wirtschaftlich wenig ins Gewicht fallen. In der politischen Diskussion wird in solchen Fällen häufig erwogen, bestehende Strafrahmen anzupassen, um die abschreckende Wirkung zu erhöhen. Eine Änderung derartiger Regelungen setzt in der Regel einen entsprechenden gesetzgeberischen Prozess voraus.