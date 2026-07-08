Salzburger Gymnasiasten putzen Stolpersteine zur Erinnerung an NS-Opfer

Gymnasiumsklasse aus Salzburg-Liefering putzt Stolpersteine in der Altstadt

Eine Klasse des katholischen Privatgymnasiums der Herz-Jesu-Missionare in Salzburg-Liefering hat am Mittwoch Stolpersteine in der Salzburger Altstadt gereinigt. Die Aktion fand an einem der letzten Tage des Schuljahres statt und erstreckte sich über den gesamten Vormittag.

Initiiert hatte die Aktion Klassenlehrer Thomas Gschossmann. Die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse orientierten sich dabei anhand eines Lageplans, um die im Straßenbelag verlegten Gedenksteine aufzufinden. Unter anderem wurden Stolpersteine vor dem Salzburger Festspielhaus geputzt.

535 Stolpersteine in Salzburg

In der Stadt Salzburg sind derzeit 535 Stolpersteine verlegt. Sie erinnern an Salzburgerinnen und Salzburger, die während der Zeit des Nationalsozialismus deportiert, vertrieben oder ermordet worden sind. Die Steine sind meist an Orten angebracht, an denen die betreffenden Personen früher gelebt oder gearbeitet haben.

Die Schülerinnen und Schüler hatten im Unterricht durch ihren Deutschlehrer von der Bedeutung der Stolpersteine erfahren. Lehrer Gschossmann betonte, dass es wichtig sei, mit den Kindern die Erinnerungskultur beizubehalten und sie dafür zu sensibilisieren.