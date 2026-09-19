Salzburger Kunstgärtnerei Doll schließt nach drei Generationen endgültig

Die Kunstgärtnerei Doll in Salzburg-Nonntal schließt Ende September endgültig. Das Familienunternehmen wurde über drei Generationen geführt und gehört dem Eigentümer Jörg Doll. Das Firmengelände in Nonntal wurde an eine Investorengruppe verkauft, der Abverkauf der Bestände läuft bereits. Große Teile der Glashäuser stehen inzwischen leer.

Letzte Wochen am Standort Nonntal

Neben dem Stammsitz in Nonntal betrieb Blumen Doll zuletzt zwei Filialen, eine im Borromäuspoint in Parsch und eine im Europark. In beiden Filialen sind die Doll-Schilder bereits abmontiert worden. Die endgültige Schließung des Unternehmens ist für den 30. September vorgesehen.

Trotz des Endes der Kunstgärtnerei bleiben die beiden Blumengeschäfte in den Filialen bestehen. Sie werden weitergeführt, wenngleich nicht mehr unter dem Namen Doll. Für die Grabpflege, die bislang zum Angebot der Kunstgärtnerei gehörte, haben drei Mitarbeiterinnen eigene Unternehmen gegründet. Diese neu gegründeten Betriebe übernehmen künftig die Pflege der Gräber, die zuvor von Blumen Doll betreut wurden.

Zu den Personen, die im Zusammenhang mit dem Standort und seiner Umgebung genannt werden, zählen die Gastronomin Evelyn Brandstätter, die aus dem Pongau stammende Spitzenköchin Johanna Maier sowie die pensionierte Sozialarbeiterin Anna Breser.

Wandel innerhalb familiengeführter Gartenbaubetriebe

Kunstgärtnereien wie die in Nonntal gehören traditionell zu den kleineren, spezialisierten Betrieben im städtischen Gartenbau. Sie kombinieren häufig mehrere Geschäftsfelder: den Verkauf von Schnittblumen und Pflanzen, die Herstellung von Grabschmuck sowie die laufende Pflege von Gräbern für Kundinnen und Kunden. Solche Betriebe sind oft über Generationen hinweg familiengeführt, was eine enge Bindung an einen festen Kundenstamm ermöglicht, zugleich aber auch von der Bereitschaft der jeweils nächsten Generation abhängt, das Unternehmen fortzuführen.

Grundsätzlich stehen innerstädtische Gartenbaubetriebe zunehmend vor der Herausforderung, dass große, zusammenhängende Flächen wie Glashäuser und Freiflächen in zentraler Lage wirtschaftlich attraktiv für andere Nutzungen werden. Der Verkauf solcher Grundstücke an Investorengruppen ist in gewachsenen Stadtvierteln ein wiederkehrender Vorgang, der häufig das Ende traditioneller Standorte bedeutet, auch wenn einzelne Geschäftsbereiche eines Unternehmens an anderer Stelle fortbestehen können.

Fortbestand einzelner Geschäftsbereiche

Bei der Schließung größerer Gartenbaubetriebe zeigt sich häufig ein ähnliches Muster: Während der zentrale Produktionsstandort mit Glashäusern und Anbauflächen aufgegeben wird, können einzelne Filialbetriebe in Einkaufszentren oder an anderen publikumsstarken Standorten unter neuer Führung weiterbestehen. Ebenso ist es in der Branche nicht unüblich, dass langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Schließung eines Betriebs mit eigenen kleinen Unternehmen in verwandten Tätigkeitsfeldern wie der Grabpflege selbstständig werden. Für Kundinnen und Kunden, die auf eine kontinuierliche Grabpflege angewiesen sind, bedeutet dies in der Regel, dass die bisherige Dienstleistung von neuen Anbietern fortgeführt wird, auch wenn sich der ursprüngliche Unternehmensname ändert.