Salzburger Mediziner operierten 700 Patienten in zehn Tagen in Namibia

Zwei Mediziner aus den Salzburger Landeskliniken (SALK) haben sich auch heuer wieder ihren Urlaub für einen Hilfseinsatz in Namibia genommen. Herbert Reitsamer, Vorstand der Augenklinik der SALK, und Josef Zollner, leitender OP-Pfleger an der Klinik, waren fast zwei Wochen lang im Rahmen der österreichischen Initiative „Sehen ohne Grenzen“ im südafrikanischen Land im Einsatz. Bei dem Hilfsprojekt werden Menschen operiert, die durch den grauen Star erblindet sind.

Hunderte Operationen in zehn Tagen

Das Salzburger Duo unterstützte Augen-Camps in der Hauptstadt Windhoek sowie in drei weiteren Orten in ländlichen Regionen Namibias. Dort arbeiteten Ärztinnen, Ärzte sowie Pflegerinnen und Pfleger von den frühen Morgenstunden bis tief in die Nacht. Insgesamt wurden in nur zehn Tagen 700 Eingriffe vorgenommen. Die einzelne Operation selbst dauert dabei etwa 15 Minuten.

Reitsamer und Zollner arbeiteten vor Ort gemeinsam mit einem internationalen Team aus Österreich und Namibia zusammen. Viele Patientinnen und Patienten nehmen für die Behandlung weite Wege auf sich, mitunter werden sie über Strecken von bis zu 800 Kilometern zu den Camps gebracht. Nach der Operation können sie meist am selben Tag wieder entlassen werden.

Herbert Reitsamer schilderte, dass die meisten Patienten dort tatsächlich vollständig durch den grauen Star erblindet seien. In Namibia sei die Erkrankung oft deutlich weiter fortgeschritten als in Europa, wo sie in der Regel frühzeitiger erkannt und behandelt wird. Der Primar und der leitende OP-Pfleger nehmen sich für die Einsätze in Afrika jedes Jahr Urlaub. Beide planen, auch im kommenden Jahr wieder nach Namibia zu reisen.

Grauer Star als weltweit häufige Erblindungsursache

Der graue Star, medizinisch Katarakt genannt, bezeichnet eine Trübung der Augenlinse, die das Sehvermögen schrittweise einschränkt und unbehandelt bis zur Erblindung führen kann. Grundsätzlich gilt die Erkrankung als altersbedingtes Phänomen, sie tritt weltweit auf und zählt zu den häufigsten Ursachen vermeidbarer Blindheit. In vielen Industrieländern wird sie heute meist frühzeitig diagnostiziert und durch einen vergleichsweise kurzen, risikoarmen Eingriff behandelt, bei dem die getrübte Linse durch eine künstliche ersetzt wird.

In Regionen mit eingeschränktem Zugang zu augenärztlicher Versorgung bleibt die Erkrankung dagegen häufig über lange Zeit unbehandelt. Fehlende fachärztliche Infrastruktur, große Entfernungen zu Kliniken und begrenzte finanzielle Mittel führen in solchen Fällen oft dazu, dass Betroffene erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung behandelt werden können oder ganz ohne Behandlung bleiben. Internationale Hilfsorganisationen und medizinische Initiativen versuchen, diese Versorgungslücke durch zeitlich begrenzte Einsätze mit mobilen Teams zu schließen, bei denen in kurzer Zeit eine hohe Zahl an Operationen durchgeführt wird.

Die Initiative „Sehen ohne Grenzen“ besteht als österreichische Organisation bereits seit mehr als 25 Jahren. Solche Projekte sind in der Regel auf die freiwillige Mitarbeit von medizinischem Fachpersonal angewiesen, das seine Urlaubszeit oder dienstfreie Phasen für die Einsätze im Ausland nutzt. Die Zusammenarbeit mit lokalen Gesundheitseinrichtungen und medizinischem Personal vor Ort ist bei derartigen Projekten üblich, da dadurch sowohl die Organisation der Camps als auch die Nachsorge der operierten Patientinnen und Patienten erleichtert wird.